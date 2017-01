M. GLVÁČ: Slovensko nemá lepšiu alternatívu ako dnešnú vládu

Na snímke minister obrany SR Martin Glváč počas zasadnutia 182. schôdze vlády SR 28. októbra 2015 v Bratislave. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Glváč: Zo strany SaS ide preto o hlboké nepochopenie a povýšeneckosť

Na snímke poslankyňa NRSR Lucia Nicholsonová (SaS) počas 6. schôdze Národnej rady SR v Bratislave v utorok 14. júna 2016. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Glváč odmieta kritiku na adresu Smeru-SD

Glváč: Pani Nicholsonová si uvedomovala protiprávne otvorenie schôdze

Bratislava 4. januára (TASR) - Slovensko nemá momentálne inú, lepšiu alternatívu než súčasnú vládu. Potvrdila to svojimi vyjadreniami aj podpredsedníčka Národnej rady (NR) SR Lucia Ďuriš-Nicholsonová (SaS). Tvrdí to podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD), podľa ktorého SaS nevie prevziať zodpovednosť za krajinu." reagoval na vyjadrenia podpredsedníčky parlamentu Glváč.Zdôraznil, že schopnosť riadiť krajinu vyžaduje v prvom rade spoluprácu, nie pohŕdanie všetkými naokolo.poznamenal Glváč.Ďuriš-Nicholsonová sa podľa neho správa ako predseda SaS Richard Sulík. Obaja podľa Glváča nevedia nič spojiť." vyhlásil Glváč s tým, že SaS nevie, čo je to riadiť štát a prevziať zodpovednosť za krajinu.doplnil.Za poľutovaniahodné považuje vyjadrenia Ďuriš-Nicholsonovej ku kolegom vo vedení parlamentu" uviedol.Tvrdenie, že koalícia chcela Ďuriš-Nicholsonovú odvolať, no neurobila to zo strachu, označil Glváč za klamstvo. "".Glváč trvá na tom, že Ďuriš-Nicholsonovú nikto nechcel "", za ktoré považuje Glváč otvorenie schôdze v rozpore s rokovacím poriadkom, odvolávať. Ako dôvod uviedol jej tehotenstvo. "redsedníčka to veľmi dobre vie. Stanovisko pani Nicholsonovej je podpásovkou, len aby zapáčila voličom," uzavrel Glváč.