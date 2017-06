M. Gove upozornil, že brexit bude aj koncom colnej únie Británie s EÚ

Na archívnej snímke Michael Gove. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 14. júna (TASR) - Odchod Spojeného kráľovstva z EÚ by okamžite znamenal aj opustenie colnej únie s európskym blokom. Uviedol v utorok Michael Gove, bývalý líder skupiny britských konzervatívcov, ktorí pred vlaňajším referendom o brexite viedli kampaň za odchod krajiny z EÚ.Gove by mal v novej vláde Theresy Mayovej zastávať kreslo ministra pre životné prostredie, čiže tú istú funkciu akú mal naposledy v kabinete Davida Camerona. Predtým pôsobil ako minister školstva a minister spravodlivosti. Do vládnej funkcie ho opätovne navrhla Mayová po minulotýždňových predčasných parlamentných voľbách, v ktorých konzervatívci nezískali očakávanú väčšinu a budú mať oslabenú pozíciu pri vyjednávaniach s EÚ o brexite.povedal Gove v rozhovore pre BBC. Podľa tlačovej agentúry Reuters Gove však pripustil, že opatrenia, ktoré chce nová vláda presadiť cez svoj politický program, potrebujú širokú podporu v parlamente, kde po voľbách prišli o väčšinu.Opustenie colnej únie a jednotného trhu EÚ znamená v slovníku európskych politikov "hard brexit", o čom pred voľbami opakovane hovorila aj premiérka Mayová.Nová povolebná situácia však môže všeličo zmeniť. Na to upozornil aj konzervatívny politik a významný člen probrexitového tábora Steve Baker. V novom vládnom kabinete by mal získať pozíciu u ministra pre brexit Davida Davisa, v útvare, ktorý bude zodpovedný za prípravu odchodu krajiny z EÚ. Snahy o "tvrdý brexit" vníma skôr kriticky.uviedol Baker na svojom účte na Twitteri. Spresnil, že pre Britániu bude najlepšie ak sa jej podarí čo "najľahší" odchod z EÚ, čo krajine umožní prevziať kontrolu nad svojou legislatívou, rozpočtom, hranicami a obchodom.Začiatok procesu rokovaní s EÚ bol stanovený na pondelok 19. mája. Britskí predstavitelia v dôsledku povolebnej situácie naznačili, že možno nebudú schopní oficiálne začať rokovania na budúci týždeň, ako bolo plánované. Tlačová agentúra Belga však uviedla, že premiérka Mayová v utorok večer v Paríži počas spoločnej tlačovej konferencie s prezidentom Emmanuleom Macronom oznámila, že "kalendár rokovaní o brexite zostáva nezmenený a rokovania začnú na budúci týždeň".