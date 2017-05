M. GREGA: Sme blízko k dohode, vypnutie kanálov TV JOJ nehrozí

Marcel Grega. Foto: Teraz.sk/ TV JOJ Foto: Teraz.sk/ TV JOJ

Bratislava 4. mája (TASR) – Súkromná televízna skupina JOJ je blízko k dohode s káblovými operátormi a nehrozí vyradenie jej kanálov z ich ponúk. Počas dnešnej panelovej diskusie Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) to oznámil generálny riaditeľ skupiny Marcel Grega.uviedol Grega na diskusii.priblížil výsledky rokovaní so zástupcami káblových operátorov.Asociácia prevádzkovateľov káblových telekomunikácií (APKT) prednedávnom oznámila, že je pripravená vyradiť z ponuky kanály skupiny JOJ z dôvodu neprimerane požadovaných poplatkov za šírenie. Podľa Gregu vyjadrenia súviseli s ich tlakom na to, aby operátori vyradili z ponuky české televízne stanice, ktoré nemajú vysporiadané licenčné práva pre územie Slovenska.Naposledy takto JOJ žiadala stiahnuť stanice ČT.opísal Grega napätú situáciu, ktorá vládla medzi jeho televíziou a prezidentom APKT Robertom Ťavodom. Tá sa však podľa neho odstúpením Ťavodu od vyjednávaní zmenila.Úspech rokovaní potvrdil aj Vlastimil Lakatoš zo Slovenskej asociácie pre káblové telekomunikácie (SAKT).vysvetlil.Témou panelovej diskusie bolo cezhraničné vysielanie a pôsobenie českých televízií na Slovensku. Od začiatku marca vstúpila do praxe dohoda súkromných televízií s operátormi, na základe ktorej došlo k vypnutiu ich hlavných kanálov na slovenskom a českom televíznom trhu.zhodnotil situáciu Petr Horák zo skupiny NOVA. Dohoda sa podľa neho v súčasnosti dodržiava až na drobné prípady, ktoré riešia.NOVA svoje kanály nahradila novou stanicou NOVA International, ktorá šíri predovšetkým jej pôvodnú produkciu. Lakatoš uviedol, že sa im podarilo vypnutie českých súkromných staníc zákazníkom vysvetliť a nezaznamenali odchody ku konkurencii. Upozornil však, že kým vypnuté kanály patrili medzi 20 najsledovanejších na trhu, NOVA International je momentálne na 60. priečke.uviedol Lakatoš, podľa ktorého pristúpili na dohodu s českými vysielateľmi práve preto, že im ponúkli alternatívu v podobe medzinárodného kanála.priblížil Horák s tým, že majú v tejto súvislosti plány z hľadiska marketingu a komunikácie.Poslednou českou televíziou, ktorú majú slovenskí diváci k dispozícii, je ČT. Riaditeľ skupiny JOJ kritizoval, že verejnoprávna televízia poskytuje operátorom povolenia na šírenie jej obsahu, aj keď ho nemá na Slovensku licenčne vysporiadaný.odôvodnil Grega kroky, ktoré v tejto súvislosti proti ČT podnikli.Šéf JOJ trvá na tom, že ČT na Slovensku nekalo podniká a od operátorov vyberá za jej šírenie poplatky. Technický riaditeľ RTVS Andrej Doležal uviedol, že ich spolupráca s ČT je dobrá a v prípade koprodukčných projektov sa s ňou vždy dokážu dohodnúť tak, aby si navzájom nekanibalizovali divákov.doplnil.Hlavné kanály českých komerčných televízií môžu aj naďalej sledovať obyvatelia prihraničných oblastí, ktorí ich chytia vďaka presahu terestriálneho vysielania. Podľa Lakatoša však takýto stav spôsobuje problémy operátorom, keď musia v týchto oblastiach súperiť s prevádzkovateľmi spoločných televíznych antén, ktorí české stanice šírené vzduchom na rozdiel od nich preberajú.varoval zástupca SAKT.