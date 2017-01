M. HOLZNER: Rozpad EÚ predstavuje hlavné riziko pre región SVE

Ilustračná fotografia Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. januára (TASR) - Región strednej a východnej Európy (SVE) čelí v tomto roku viacerým rizikám. Okrem vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) sa totiž vo viacerých krajinách uskutočnia voľby. Problém by mohol predstavovať nástup antieurópskych strán k moci, ktoré sa chcú odčleniť od únie. Nové členské štáty sú pritom silno naviazané napríklad na čerpanie štrukturálnych fondov. V rozhovore, ktorý je súčasťou multimediálneho projektu TASR Osobnosti: tváre, myšlienky, to uviedol zástupca riaditeľa a hlavný ekonóm Viedenského inštitútu pre medzinárodné ekonomické štúdie Mario Holzner.Aké sú v tomto roku hlavné riziká, ktoré by mohli ohroziť hospodársky rast krajín v regióne strednej a východnej Európy?Čím sú pre ekonomiku nebezpečné antieurópske, populistické strany?Pre EÚ môže byť ďalším rizikom aj brexit. Ako môže vystúpenie Veľkej Británie z EÚ ohroziť ekonomický rast a trh práce v európskych krajinách?Britská premiérka Theresa Mayová však vyhlásila, že Británia chce ísť cestou tvrdého brexitu. Ktoré sektory by mohol tento krok najviac ohroziť?Spomínali ste, že brexit by mohol zasiahnuť finančný sektor. Európa má pritom už v súčasnosti stále problémy s oslabenými európskymi bankami. Najmä v Taliansku. Predstavuje bankový sektor ďalšie riziko?Čo si pod koordinovanou investičnou stratégiou predstavujete?Veľa diskusií je o politike nového prezidenta USA Donalda Trumpa. Aký máte názor na jeho zahraničnú politiku? Hovorí sa napríklad, že bude mať lepšie vzťahy s Ruskom. Mohol by sa prehĺbiť konflikt medzi úniou a Ruskom?Európska centrálna banka pristúpila k neštandardným opatreniam, ktoré majú za cieľ podporiť ekonomiku. Aj Federálny rezervný fond v USA zvýšil koncom roka úrokové sadzby. Dosiahli sme už vrchol, kedy centrálne banky pristupujú k zavádzaniu neštandardných opatrení?ECB sa pri svojich krokoch riadi vývojom inflácie. Ako sa budú podľa vás v tomto roku vyvíjať spotrebiteľské ceny?."Rozhovor s Mariom Holznerom je súčasťou projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského, európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, športového a kultúrneho života.