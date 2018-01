M. Ivan: Nájsť 300 príslušníkov do novej väznice nebude jednoduché

Na snímke generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Milan Ivan a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská pri návšteve areálu Otvoreného oddelenia ZVJS Rimavská Sobota-Sabová, kde má stáť nová väznica, 11. januára 2018. Foto: TASR/Branislav Caban Foto: TASR/Branislav Caban

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rimavská Sobota 12. januára (TASR) – Nájsť 300 nových príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) do pripravovanej väznice v Rimavskej Sobote, ktorú chce Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR vybudovať do roku 2021, nebude jednoduché. Uviedol to generálny riaditeľ ZVJS Milan Ivan počas štvrtkovej návštevy ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej v Otvorenom oddelení Sabová v Rimavskej Sobote, kde má nová väznica stáť.podotkol Ivan, podľa ktorého v prípade, ak nezískajú dostatočný počet nových príslušníkov, nebudú môcť nové väzenské zariadenie efektívne využívať.Ako pokračoval, podmienky na prijatie príslušníka ZVJS sú náročné a už v súčasnosti v zbore chýba 240 ľudí.konštatoval generálny riaditeľ s tým, že záujemcovia, ktorí by chceli pracovať v pripravovanej rimavskosobotskej väznici, si môžu podávať prihlášky už teraz, pretože ich zaškolenie v iných ústavoch ZVJS si vyžiada určitý čas.Ivan podľa vlastných slov ráta aj s tým, že v regióne sa im nepodarí hneď získať dostatok potrebných zamestnancov a súčasťou komplexu väznice bude aj z tohto dôvodu ubytovňa.zakončil.