M. Jasik: Rusíni chcú vedieť o živote Adolfa I. Dobrianskeho

Oľka 30. decembra (TASR) – Rusíni chcú vedieť o živote Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho. Myslí si to otec Milan Jasik, ktorý v tomto roku vydal publikáciu o tejto významnej osobnosti rusínskych, ale aj slovenských dejín. Podľa neho o tom svedčí aj záujem verejnosti o ňu.Otec Jasik pôsobí v gréckokatolíckej farnosti Oľka v Medzilaborskom okrese, predtým bol v Snine i v Čabinách. Za sebou má už vydanú publikáciu o Anatolijovi Kralickom, ktorý pochádzal práve z poslednej menovanej obce. Je hospodárom Spolku svätého Jána Krstiteľa, ktorý bol obnovený v roku 2003 a zároveň šéfredaktorom časopisu Artos, ktorý spolok vydáva štyrikrát ročne.uviedol pre TASR Jasik s tým, že v období komunizmu sa o ňom nepísalo, ani nehovorilo.spomenul s tým, že tamojší kostol navštívil ešte ako miništrant. Dozvedel sa vtedy, že v chráme sa nachádza kalich aj kniha, ktorú kedysi Dobriansky daroval farnosti. Podľa jeho slov bol v 19. storočí jej donátorom, keďže vlastnil celé Čertižné.K ďalším informáciám o jeho živote sa dostal popri štúdiu na vysokej škole v Prešove, kedy sa začal venovať rusínskym buditeľom. Materiály si postupne odkladal, časť z nich získal aj počas základnej vojenskej služby v Martine, kde mal možnosť nazrieť do knižnice Matice slovenskej." vysvetlil.Zhodou okolností to vyšlo práve na Rok Adolfa Dobrianskeho, ktorý pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia vyhlásil Okrúhly stôl Rusínov Slovenska a pripadá na rok 2017. Publikácia vyšla ešte začiatkom roka. V tejto súvislosti Jasik spomenul, že práve obyvatelia Čertižného, okrem iných, mali o knihu veľký záujem." uviedol.Publikácia je písaná v dvoch jazykoch. Najzákladnejšie časti sú v slovenčine, ďalšie v rusínštine. Jej obsahom sú základné informácie o živote Dobrianskeho. "poznamenal Jasik s tým, že od začiatku chcel, aby oba národy mali spoločnú organizáciu, ktorá by zastrešovala ich požiadavky. Nakoniec s rusínskou inteligenciou a kňazmi založil cirkevný Spolok svätého Jána Krstiteľa. Bol však aj jedným zo zakladajúcich členov Matice slovenskej.Adolf I. Dobriansky sa narodil 19. decembra 1817 v Rudlove na Zemplíne do kňazskej rodiny. Bol významným politikom, publicistom a vedúcou osobnosťou rusínskeho národného obrodenia. Napísal množstvo prác, v ktorých sa venoval histórii, etnografii, náboženskej a politickej situácii v spoločnosti. Pôsobil v štátnej službe ako vládny poradca vo Viedni. Pochádzal zo šľachtického rodu, hovoril deviatimi jazykmi. Vyštudoval filozofiu, právo aj Banícku a lesnícku akadémiu v Banskej Štiavnici. Podľa Jasika bol viackrát vyznamenaný, dostal rád železnej koruny, rád sv. Anny a sv. Vladimíra. Zomrel 19. marca 1901 v rakúskom Innsbrucku, pochovaný je v Čertižnom.