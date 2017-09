M. KLUS: Nebudem dôvodom zakonzervovania pomerov v našej župe

Tlačová konferencia spoločného kandidáta na predsedu BBSK Martina Klusa. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Banská Bystrica 7. septembra (TASR) – Sedemnásť kandidátov na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v jednokolových voľbách do vyšších územných celkov (VÚC), ktoré budú 4. novembra, len nahráva súčasnému šéfovi kraja Marianovi Kotlebovi. Konštatoval to dnes na brífingu v Banskej Bystrici kandidát na predsedu BBSK, politológ, poslanec Národnej rady SR za SaS a banskobystrického MsZ Martin Klus, ktorý má vo voľbách podporu aj OĽaNO-NOVA, KDH a OKS.konštatoval Klus.Ako zdôraznil, ". Ako sám tvrdí, chodí po mestách a obciach, rozpráva sa s ľuďmi a tí chcú zmenu, nie terajšie vedenie kraja, ktoré si. Ctí a váži si dohody, takže ak sa na prelome septembra a októbra ukáže, že iný súper je silnejší, vzdá sa svojej kandidatúry v jeho prospech, ale urobí maximum pre to, aby to bol práve on.Na otázku TASR, či prijme ponuku súpera, nezávislého Jána Luntera, pripojiť sa k jeho prieskumu, ktorý si dá urobiť v najbližších dňoch u agentúry Focus, Klus reagovalO tom, že v novembrových voľbách sa Sloboda a Solidarita zachová zodpovedne, dnes ubezpečil aj podpredseda strany Ľubomír Galko. Odmieta akékoľvek spochybňovanie ich úprimného záujmu na porážke extrémizmu a jeho kandidáta. "zdôraznil Galko. Podľa neho vládne strany, ktoré rozhodli o jednokolovej voľbe sa týmto počinompoznamenal Klus. Pripomenul tiež, že ani jedna z vládnych strán v BBSK nepostavila vlastného kandidáta, "