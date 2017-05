M.KOLEK: Noví členovia Súdnej rady zabezpečujú plné spektrum názorov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. mája (TASR) – Osem budúcich nových zástupcov sudcov v Súdnej rade SR zabezpečuje plné spektrum názorov na justíciu. Domnieva sa tak najúspešnejší zvolený kandidát Miloš Kolek. Sudca Krajského súdu v Prešove získal dôveru 677 z celkom 1195 sudcov, ktorí sa na voľbách zúčastnili.Kolek nepovažuje za jednostranný výsledok volieb, v ktorých uspeli všetci ôsmi kandidáti s podporou Združenia sudcov Slovenska (ZSS) a nikto z kandidátov združenia Sudcovia "Za otvorenú justíciu" (ZOJ) a ďalších kandidátov.uviedol.Sudca však podľa jeho slov predpokladal pestrejší výsledok. Domnieval sa, že napríklad uspeje sudca Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta, ktorý bol v minulosti sudcom Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. "Napríklad zvolenie doktora Šikutu som aj ja očakával, lebo sa mi to zdal veľmi dobrý kandidát so skúsenosťami. Ale hlasovanie takého relatívne veľkého počtu ľudí hocikedy dopadne neočakávane," pripustil.Fakt, že medzi ôsmimi novými členmi Rady má šesť krajov svojho zástupcu, nevníma ako prejav koordinovanosti postupu sudcov vo voľbách zo strany ZSS. "povedal.Kolek pôvodne nebol kandidátom ZSS, podporu napokon prijal. V združení pracujú totiž jeho kolegovia zo súdov, ozrejmil. "ť," doplnil.Fakt, že je najúspešnejším kandidátom, podľa Koleka automaticky neznamená, že sa bude uchádzať o miesto predsedu Súdnej rady SR. To považuje za predčasnú otázku. Vo funkcii sa však nasledujúcich päť rokov chce usilovať o zlepšenie mena Súdnej rady vo verejnosti." vysvetlil.Za nízkou dôveryhodnosťou súdnictva je podľa Koleka aj určité nepochopenie zo strany verejnosti.uviedol s tým, že k zvýšeniu dôveryhodnosti môže pomôcť aj to, keď sudcovia budú verejnosť informovať o dôvodoch svojich rozhodnutí.Výsledky volieb ôsmich členov Súdnej rady SR, ktoré sa uskutočnili v utorok (23.5.), vyhlásila hlavná volebná komisia v stredu (24.5.) v Miestodržiteľskom paláci v Bratislave. Nasledujúcich päť rokov budú sudcov v kľúčovom orgáne slovenského súdnictva zastupovať Miloš Kolek (Krajský súd v Prešove), Lenka Praženková (Najvyšší súd SR), Erika Zajacová (Krajský súd v Trenčíne), Martin Michalanský (Krajský súd v Košiciach), Marcela Kosová (Krajský súd v Bratislave), Ján Burik (Krajský súd v Žiline), Pavol Pilek (Krajský súd v Nitre) a Daniel Hudák (Najvyšší súd SR).Voľba zástupcov sudcov odštartovala personálnu obnovu Súdnej rady na konci jej tretieho funkčného obdobia. V rámci nej sa vymení celkovo 11 z jej 19 členov. Sudcovia majú v 18-člennej Súdnej rade celkom deväť zástupcov. Deviate miesto bolo preobsadené ešte v novembri 2014, kedy vo voľbe uspel vtedy sudca Krajského súdu v Trnave, dnes sudca Najvyššieho súdu SR Dušan Čimo.