M.KOLLÁR: Dohoda s Dôverou je kompromis, o spokojnosti nemožno hovoriť

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. októbra (TASR) – Zväz ambulantných lekárov (ZAP) dosiahol po trojmesačných rokovaniach so súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera kompromisnú dohodu o podmienkach spolupráce. O trvalej spokojnosti však podľa neho nemožno hovoriť. Najdôležitejším bodom dohody je plošné navýšenie úhrad o päť percent od 1. novembra. Na dnešnej tlačovej konferencii ZAP v Bratislave prezentovali výsledky rokovaní jeho predstavitelia na čele s predsedom Správnej rady Marianom Kollárom.vyhlásil Kollár.Zdôraznil, že z dôvodu jednoty ambulantného sektora na rokovaní požiadali poisťovňu Dôvera, aby vyrokované navýšenie zapracovala v najbližšom období aj do zmlúv ostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.Kollár tiež opätovne zhrnul výsledky dohody, pričom za najvýznamnejšie považuje plošné navýšenie úhrad o päť percent od 1. novembra.uviedol predseda Správnej rady ZAP.Zväz podľa jeho slov odmietol aj podmienky manažmentu pacientov spočívajúceho v objednávaní poistencov Dôvery na presný čas. Rovnako ZAP odmietol záväzok poskytovateľa vyvinúť maximálne úsilie za účelom zvýšenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti a skrátenia doby čakania na prvovyšetrenie u lekára – špecialistu pre poistencov Dôvery maximálne do troch týždňov.priblížil Kollár.Zároveň pripomenul, že hoci lekári nemajú podpísané zmluvy s poisťovňou a nebudú ich mať podpísané ani v najbližších dňoch, po dohode s Dôverou od dnešného dňa pracujú všetci lekári ZAP ako zmluvní.vyhlásil. Členovia ZAP budú aj naďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť poistencom Dôvery bez akýchkoľvek úhrad navyše.Dôvera podľa Kollára uhradí lekárom, ktorí nemali podpísané zmluvy a pracovali dva dni v nezmluvnom vzťahu zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencom Dôvery tak, aby za mesiac október neprišli. Konkrétnosti spôsobu úhrady, ako aj konečná podoba zmlúv lekárov majú byť predmetom ďalších rokovaní právnych zástupcov ZAP a Dôvery.Od prvého októbra ohlásilo nezmluvný vzťah s touto poisťovňou asi 2000 ambulancií, išlo približne o jednu tretinu lekárov na Slovensku. Ambulancie sa s Dôverou o dodatkoch k zmluvám sporili od leta, neboli spokojné s výškou platieb, ktoré im ponúkala. ZAP pred časom rokoval o podmienkach spolupráce aj so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Na výške platieb sa dohodli. Rokovania prebiehajú aj so súkromnou Union ZP, s ktorou sú zmluvy uzatvorené do konca marca budúceho roka.