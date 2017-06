M. Kormoš: Pri dotácii pre Gestus sa nepreukázalo porušenie pravidiel

Na snímke poslankyňa Veronika Remišová. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júna (TASR) - Pri dotácii pre firmu Gestus Investments sa nepreukázalo porušenie pravidiel. Uviedol to pre TASR Martin Kormoš, hovorca Slovenského pozemkového fondu (SPF) v reakcii na dnešné vyjadrenia opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR za OĽaNO-NOVA Veroniky Remišovej a Martina Fecka ohľadom generálnej riaditeľky SPF.Podľa Remišovej a Fecka by novovymenovaná šéfka SPF Adriana Šklíbová mala byť odvolaná z funkcie. Poslanci kvôli Šklíbovej navrhujú mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý by mal rokovať pravdepodobne ešte tento týždeň." spresnil Kormoš.Projekt bol podľa neho úspešne implementovaný a prefinancovaný z fondov EÚ. "" vysvetlil hovorca SPF.Banka, ktorá zabezpečovala v roku 2010 kofinancovanie projektu podľa Kormoša nesúhlasila s celkovou výškou projektu a žiadala o zníženie a preukázanie finančného zabezpečenia zo strany generálneho dodávateľa. "" informoval.Pri vzdelávaní nezamestnaných pre sociálny podnik Arvik je podľa Kormoša dôležité uviesť na správnu mieru, že firma Gestus nijako neorganizovala verejné obstarávanie, ale bola uchádzačom. "" poznamenal." upozornil Kormoš.Zdôraznil zároveň, že názor poslankyne NR SR Remišovej o účelovom prijatí JUDr. Adriany Šklíbovej na pozíciu riaditeľa právneho odboru SPF je vykonštruovaný. "" povedal hovorca SPF.V zmysle ustanovení spomínaného zákona podľa neho miesto vedúceho zamestnanca, ktorý nevykonáva funkciu štatutárneho orgánu, sa na základe výsledku výberového konania obsadzuje len ak to určuje pracovný poriadok príslušnej organizácie. Pracovný poriadok SPF ustanovuje, že pracovné miesta s výnimkou generálneho riaditeľa (GR) SPF a jeho námestníka sa obsadzujú na základe pohovoru uchádzača o zamestnanie s vecne príslušným vedúcim zamestnancom povereným GR SPF.Kormoš pripomenul, že šéfka SPF Adriana Šklíbová má právnické vzdelanie a pôsobila v manažérskych pozíciách v súkromnom sektore. "" dodal Kormoš.Podľa Remišovej "". "" informovala Remišová.V spomínanej záležitosti opozičná poslankyňa podľa svojich slov podáva na šéfa MH SR Petra Žigu (Smer-SD) interpeláciu, aby informoval, ako naložil s výsledkami príslušnej kontroly a či podal trestné oznámenie." dodal pre TASR v reakcii na Remišovú a Fecka hovorca MH SR Maroš Stano." priblížila dnes na tlačovej besede Remišová.Iná firma Šklíbovej s názvom Gestus podľa Remišovej vyhrala verejné obstarávanie za 358.000 eur na vzdelávanie nezamestnaných v jednom zo sociálnych podnikov bývalej ministerky práce Viery Tomanovej. "" upozornila Remišová s tým, že Adriana Šklíbová je dcérou exposlanca NR SR za SDKÚ-DS Jána Patakyho.