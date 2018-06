M. Kotleba: Ako prezident by som vedel spájať, nechcem segregovať

Marian Kotleba, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 10. júna (TASR) - Predstavitelia ĽSNS nikdy nehodnotili ľudí na základe kolektívnej viny, ale vždy hodnotili jednotlivcov podľa toho, ako sa správajú. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to povedal šéf strany Marian Kotleba, ktorý sa pokúsi zabojovať o post prezidenta SR.apeloval.Podľa Kotlebu potrebujeme skutočne slovenského prezidenta, ktorý nebude orientovaný len na jednu svetovú stranu, ktorý jasne povie, že SR nemá čo robiť v zločineckej organizácii NATO a že si musí napraviť vzťahy s Ruskom. Na otázku, či sú už preč časy, kedy chodil po Slovensku v gardistickej uniforme, velebil za vlastizradu popraveného prezidenta Jozefa Tisa a jeho stranu zakázal Najvyšší súd SR, Kotleba odvetil, že každý prechádza nejakým vývojom.odporučil a doplnil, že o Tisovi by bolo dobré zorganizovať debatu s historikmi.To, že jeho poslanec Milan Mazurek ešte v roku 2015 kričal na bratislavskej stanici na moslimskú rodinu s dieťaťom v kočíku, Kotleba priznáva a nepovažuje to za správne a slušné. Odmieta však opakované obvinenia, že by do nich Mazurek čokoľvek hádzal.Na margo súdeného poslanca ĽSNS Stanislava M., ktorý na Špecializovanom trestnom súde čelí obžalobe pre hanlivý status na sociálnej sieti, Kotleba uviedol, že ide o absolútne zmanipulovanú politickú záležitosť.uistil Kotleba a zopakoval, že Stanislav M. nie je zručný v práci s počítačom, ktorý aktívne využívať nevie.