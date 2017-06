M. Kotleba prieskumy zatiaľ nerieši, čaká na vyhlásenie termínu volieb

Marián Kotleba (ĽSNS), archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Banská Bystrica 19. júna (TASR) – Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Marian Kotleba počká, kým predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) oznámi termín volieb do vyšších územných celkov (VÚC) a až potom bude reagovať na otázky týkajúce sa jeho opätovnej kandidatúry na šéfa kraja. Zatiaľ nerieši ani prieskumy verejnej mienky.reagoval Kotleba pre TASR na otázku, kedy sa chystá oficiálne oznámiť svoju kandidatúru a ako vníma doterajšie predvolebné prieskumy.Podľa výsledkov júnového prieskumu verejnej mienky agentúry Focus, ak by sa voľby na predsedu BBSK konali v uplynulých dňoch, zvíťazil by Marian Kotleba (ĽSNS). Získal by hlasy 25,9 percenta rozhodnutých respondentov. Na druhom mieste by so ziskom 20 percent skončil podnikateľ Ján Lunter, na treťom poslanec Národnej rady SR za stranu SaS Martin Klus (16,6 percenta).Aktuálne preferencie ďalších kandidátov na predsedu kraja sú podľa prieskumu agentúry Focus nasledovné: Stanislav Mičev (12,9 percenta), Martin Juhaniak (10,4 percenta), Ivan Saktor (6,6 percenta), Milan Urbáni (4,8 percenta) a Igor Kašper (2,8 percenta).Prieskum formou telefonického dopytovania realizoval Focus v dňoch 6. júna až 15. júna na vzorke 1003 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu BBSK. Podľa neho by 10,1 percenta respondentov nešlo voliť a 32,2 percenta opýtaných odpovedalo na otázku "neviem".ekc kos sat