M. Krajniak: Daňového tajomstva by sa mali vzdať ministri aj poslanci

Milan Krajniak, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júna (TASR) - Poslanec Národnej rady SR za Sme rodina Milan Krajniak, ktorý chce v budúcoročných voľbách kandidovať za prezidenta SR, je pripravený podporiť návrh Smeru-SD, aby sa kandidáti počas kampane museli vzdať daňového tajomstva. Zároveň ale navrhne, aby sa to týkalo aj členov vlády a poslancov NR SR. Uviedol to pre TASR v reakcii na návrh, ktorý prezentoval predseda Smeru-SD Robert Fico.Najsilnejšia parlamentná strana Smer-SD chce zmeniť legislatívu tak, aby kandidáti na prezidenta boli povinní vzdať sa počas kampane daňového tajomstva. Ak by to neurobili, nesmeli by kandidovať. Fico priznal, že motívom sú daňové problémy súčasnej hlavy štátu Andreja Kisku. Návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva predloží Smer-SD do parlamentu v septembri.Fico zopakoval, že konanie Kisku je amorálne a diskvalifikujúce.odkázal.