M. Krajniak: Firma Patria bola v minulosti odsúdená za korupciu

Na snímke poslanec NR SR Milan Krajniak (Sme rodina) počas rokovania 31. schôdze NR SR, 9. mája 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

PREČÍTAJTE SI AJ: P. Gajdoš nemusí v pléne reagovať na fínsku reportáž o Patrii

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) – Predstavitelia spoločnosti Patria a firma samotná boli v minulosti odsúdení za korupciu v prípade dodávky obrnených vozidiel do Slovinska a Chorvátska. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Milan Krajniak (Sme rodina).V prípade Chorvátska boli podľa jeho tvrdení odsúdení za korupciu vysokí predstavitelia spoločnosti na 20 mesiacov. Spoločnosti mala byť uložená pokuta 297.000 eur.uviedol Krajniak.V prípade Slovinska mal byť zase odsúdený aj slovinský expremiér.povedal Krajniak.Krajniak zároveň požaduje, aby bol zverejnený materiál o nákupe obrnených vozidiel, ktorý bude schvaľovať vláda, a to aj štruktúra subdodávateľov a cena, za ktorú majú dodávať jednotlivé komponenty.