M. Krajniak: Návrh zákona o zmene menovania prezidenta PZ je kamufláž

Na snímke Milan Krajniak. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 22. apríla (TASR) – Návrh zákona, ktorým sa má zmeniť kreovanie policajného prezidenta, je kamufláž. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Milan Krajniak (Sme rodina).povedal Krajniak s tým, že opozičná politická strana Sme rodina s tým súhlasiť nikdy nebude.K téme odstupujúceho policajného prezidenta Tibora Gašpara sa vyjadril, že to vníma ako dobrý krok od predsedu vlády a zastupujúceho ministra vnútra Petra Pellegriniho (Smer-SD).skonštatoval.Poslanec NR SR Jaroslav Baška (Smer-SD) naopak prácu Gašpara ocenil.uviedol. Na margo nového spôsobu vymenovania policajného prezidenta povedal, že podľa návrhu zákona v medzirezortnom pripomienkovacom konaní sa zodpovednosť ministra vnútra za Policajný zbor zníži. Nového policajného prezidenta by totiž mala vyberať komisia, ktorá bude zložená aj zo zástupcov iných rezortov, ako je vnútro.