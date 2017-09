M. KRAJNIAK: Rozhodnutie o kvótach je aj rozsudkom o Ficovej politike

Na snímke Milan Krajniak. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 6. septembra (TASR) - Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu v otázke povinných kvót na prerozdeľovanie utečencov je aj rozsudkom o naivnej, nerealistickej a nezodpovednej európskej politike premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Povedal to poslanec Národnej rady SR za Sme rodina Milan Krajniak na dnešnej tlačovej konferencii v parlamente.Reagoval na to, že Súdny dvor EÚ dnes zamietol žaloby Slovenska a Maďarska proti dočasnému mechanizmu EÚ na prerozdeľovanie utečencov na základe kvót.doplnil Krajniak, ktorý vidí dôvod aj v Lisabonskej zmluve.Za nerealistickú a naivnú považuje aj Ficovu politiku v otázke jadra EÚ.vyhlásil s tým, že Fico bude môcť v Bruseli iba sedieť, šúchať nohami a počúvať, čo mu prikáže Nemecko a Francúzsko.Žaloby Slovenska a Maďarska sa týkali rozhodnutia Rady EÚ z roku 2015, ktoré bolo reakciou na migračnú krízu, a jeho cieľom je pomôcť Taliansku a Grécku čeliť masívnemu prílevu utečencov. Toto rozhodnutie predpokladá počas obdobia dvoch rokov (do 26. septembra 2017) premiestnenie 120.000 osôb žiadajúcich o medzinárodnú ochranu z dvoch uvedených krajín do iných členských štátov Únie.Politický postoj vlády Roberta Fica k otázke migrantov a povinným kvótam na ich prerozdeľovanie sa nemení ani po zamietnutí žaloby Slovenska Súdnym dvorom Európskej únie. Vyhlásil to dnes po rokovaní vlády premiér Fico s tým, že rozsudok bude Slovensko plne rešpektovať. Ide podľa neho o stanovisko celého kabinetu.povedal Fico. Podotkol, že tí pritom na Slovensku nechcú ani ostať.Rozsudok podľa neho neprináša "Práve spôsob prijatia mechanizmu prerozdeľovania migrantov medzi členské štáty EÚ Slovensko v žalobe napadlo. Rovnako poukazovalo na chýbajúcu jednotu štátov pri rozhodovaní.Slovensku pre neúspešnú žalobu podľa Fica nič nehrozí.zhrnul.Slovensko je podľa neho migrantom pripravené prejaviť takú mieru solidarity, ako mu to umožňuje štátny rozpočet a technické možnosti.