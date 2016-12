M.KRÁĽ: Kňazi majú počas Vianoc možnosť pritiahnuť ľudí bližšie k Bohu

Iustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 25. decembra (TASR) - Vianoce sú podľa farára z bratislavského Modrého kostolíka Mariána Kráľa veľmi špecifické sviatky. Pre mnohých sú sviatkami radosti zo skutočnosti, že Boh vo svojej láske vstúpil do sveta a ako svetlo sveta ožiaril našu noc. Tí podľa neho prežívajú Vianoce nie ako klišé, ale ako podstatu.uviedol pre TASR Kráľ. No práve v tomto období má kňaz možnosť ich pritiahnuť bližšie k Bohu.Podľa jeho slov ak dokáže kňaz privítať na polnočnej sv. omši aj človeka, ktorý možno má zo sviatkov iba klišé a zvyk a takéhoto človeka neodradí, tak potom sa dejú zázraky vnútorného obrátenia.vysvetlil Kráľ.Kňaz z Modrého kostolíka sa domnieva, že aj v tých, ktorí navštevujú bohoslužbu len raz do roka, niečo rezonuje a je v nich uložený kód z rodinného prostredia.dodal.