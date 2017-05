M. Lajčák: Adaptácia OSN na meniace sa prostredie je nevyhnutná

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 6. mája (TASR) - Migrácia bude jednou z najviditeľnejších tém počas nadchádzajúceho 72. Valného zhromaždenia OSN. Je to globálny fenomén, ktorý si vyžaduje globálne riešenie, a OSN je tým pravým miestom, kde by sa mali vygenerovať odpovede, uviedol v piatok v New Yorku na stretnutí s predstaviteľmi regionálnych skupín v OSN (východoeurópskej, africkej aj ázijsko-tichomorskej) minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Informoval o tom dnes tlačový odbor MZVaEZ SR.povedal šéf slovenskej diplomacie.Podľa neho je problém migrácie úzko prepojený so všetkými agendami OSN, z ktorých však v popredí stoja stabilita, mier a bezpečnosť. Bez nich nie je možný udržateľný pokrok v oblastiach, ako sú hospodársky rozvoj, odstraňovanie chudoby či dodržiavanie ľudských práv.uviedol Lajčák.Ako pripomenul, ďalšou veľkou výzvou pre našu generáciu je realizácia rozvojovej Agendy 2030, ktorej ciele (tzv. SDGs) sú dosiahnuteľné, ale potrebujeme na to každoročne preukazovať viditeľné výsledky.Minister s partnermi diskutoval aj o podpore reformných procesov v OSN vedúcich k modernejšej a transparentnejšej organizácii.Z New Yorku minister odcestuje do hlavného mesta Spojených štátov, kde sa v pondelok 8. mája začína konferencia tzv. MSC Core Group - expertné podujatie na vysokej úrovni s témou regionálnych i medzinárodných bezpečnostných otázok. Minister Lajčák má vo Washingtone naplánované aj stretnutia s niektorými vysokými predstaviteľmi americkej vlády.