M. Lajčák: Africkí partneri by mali rešpektovať záväzky dané Európanom

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 15. mája (TASR) - Africké krajiny musia potvrdiť, že dokážu dodržiavať svoje záväzky. Týmito slovami opísal minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák dnešné rokovania Rady EÚ pre zahraničné záležitosti v Bruseli, zamerané na budovanie partnerských vzťahov so štátmi Afriky.Šéf slovenskej diplomacie na otázky novinárov, či sa EÚ chystá zavrieť svoje hranice pre utečencov z Afriky, uviedol, že nejde o zatváranie hraníc, ale o kontrolu migrácie a implementáciu dohôd o navracaní nelegálnych utečencov.Pripomenul, že EÚ poskytuje africkým štátom obrovskú humanitárnu pomoc a rozvojovú finančnú podporu a "ak chceme reálne partnerstvo, tak chceme vidieť rovnaké nasadenie zo strany našich afrických partnerov, obojstranné snahy".Podľa jeho slov Európska únia vníma migračné toky ako bezpečnostné riziko a preto musí so svojimi partnermi z Afriky diskutovať o tom, ako predísť ďalšiemu nárastu nelegálnej migrácie.Africké krajiny by mali dodržať svoje záväzky a mať zodpovednú politiku pri kontrole migračných tokov cez svoje územia - a najmä by mali rešpektovať návratovú politiku EÚ a prijímať späť svojich občanov, ktorí prišli nelegálne do Európy, podotkol Lajčák.