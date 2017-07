M. Lajčák: Bez nápadov zo Ženevy si fungovanie OSN nevieme predstaviť

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Ženeva/Bratislava 25. júla (TASR) - Ženeva má strategické postavenie pri implementácii cieľov trvalo udržateľného rozvoja, keďže je centrom, kde sa prelínajú prvky ľudskoprávnej agendy so siločiarami odzbrojenia, migrácie, utečeneckej a rozvojovej pomoci, vzdelávacích aktivít a ďalších súčastí dôležitej architektúry medzinárodného angažovania sa. Povedal to dnes (25. júla) minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák na stretnutí so zástupcami medzinárodných organizácií so sídlom v Ženeve, na ktoré ministra v jeho kapacite zvoleného predsedu nadchádzajúceho Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov pozval generálny riaditeľ Úradovne OSN (UNOG) Michael Moller.uviedol M. Lajčák, ktorý s pozvanými zástupcami medzinárodných organizácií hovoril o prioritách, ktoré si stanovil pre nadchádzajúce predsedníctvo v 72. VZ OSN.Na separátnom stretnutí s M. Mollerom dominovali otázky reformy OSN, odzbrojenia a ochrany ľudských práv. Partneri sa zhodli, že úspech reforiem v priamom slede závisí od schopnosti vytvoriť fungujúce strategické partnerstvo s členskými štátmi.uviedol M. Lajčák, ktorý s generálnym riaditeľom UNOG hovoril aj o témach odzbrojenia a cieľov udržateľného rozvoja.Témy multilateralizmu a spolupráce na medzinárodnej úrovni dominovali stretnutiu M. Lajčáka s vedúcim delegácie EÚ Petrom Sorensenom. Minister sa zaujímal o pohľad predstaviteľa EÚ na súčasnú agendu OSN, výzvy súvisiace s prípravou tzv. Kompaktov pre migráciu a utečencov, stav plnenia cieľov udržateľného rozvoja a ďalšie témy.Pracovný pobyt v Ženeve využil M. Lajčák aj na stretnutie s novozvolenou výkonnou tajomníčkou Európskej hospodárskej komisie a donedávna ešte stálou predstaviteľkou SR pri OBSE vo Viedni Oľgou Algayerovou. Témou rozhovoru bolo fungovanie tejto komisie a jej prienik s agendami iných medzinárodných organizácií. Oľga Algayerová je už tretím občanom SR, ktorý zastával túto funkciu – pred ňou to bola Brigita Schmögnerová a Ján Kubiš.