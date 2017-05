M. LAJČÁK: Bolo by ďaleko horšie a ťažšie, keby sme neboli v EÚ

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Banská Bystrica 17. mája (TASR) – Žiadna iná krajina, ktorá vstúpila v 2004 do Európskej únie, nevyužila tak výrazne šancu ako Slovensko. Konštatoval to dnes na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.Rezort zahraničia prichádza s projektom, ktorý má oživiť celonárodnú diskusiu o aktuálnych témach EÚ s osobitným dôrazom na miesto Slovenska v ďalšom smerovaní európskeho projektu. Na podujatí Slovensko diskutuje o EÚ sa zúčastnili študenti, zástupcovia akademickej obce, politických strán či mimovládnych organizácií.Lajčák najmä študentom zrekapituloval ťažkú cestu našej krajiny k tomu, aby sa stala členom Únie. Pripomenul, že mladí ľudia mnohé výhody, ktoré z nášho členstva pre nich vyplývajú, už považujú za samozrejmosť, zvykli si na ne a ani ich nespájajú s EÚ. Na vine môže byť nedostatočná komunikácia a akési odcudzenie medzi Bruselom a občanmi krajín EÚ." konštatoval minister.Na otázku TASR, ako presvedčiť staršiu generáciu, ktorá si síce pamätá ťažšiu cestu SR do EÚ, ale zároveň má aj tendenciu viac podliehať protieurópskym náladám, Lajčák reagoval:Ako dodal, hoci prieskumy ukazujú, že podpora Slovákov pre členstvo v EÚ síce nie výrazne, ale poklesla, skúsenosti z iných krajín ho vedú k optimizmu. Ukázali to voľby vo Francúzsku, v Holandsku či Rakúsku.dodal Lajčák.