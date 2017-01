M. LAJČÁK: Britská vláda sa rozhodla pre tvrdý alebo čistý brexit

Šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. januára (TASR) – Britská premiérka Theresa Mayová vo svojom prejave vyjasnila pozície britskej strany, s ktorými idú do rokovaní o budúcnosti vzťahov s EÚ, a tak aj my si vieme nastaviť svoje pozície. Dnes to na rokovaní vlády SR uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD).konštatoval minister Lajčák.EÚ momentálne podľa neho vie, na čom je a s čím Británia do rokovaní ide. Dvadsaťsedmička sa na základe toho pripraví, pričom zdôraznil, že tak, ako britská premiérka vymedzila to, čo vníma ako svoje záujmy a priority, takisto dvadsaťsedmička si vymedzí svoje záujmy a priority. Minister očakáva náročné rokovania. "povedal Lajčák.Je presvedčený, že byť súčasťou voľného trhu je lepšie, ako mať nejakú formu pridruženia alebo dohody o voľnom obchode, čo si Británia zvolila.Ochranu slovenských občanov žijúcich v Británii si predstavuje tak, že nesmú byť diskriminovaní oproti iným občanom EÚ ani oproti britským občanom. "pokračoval minister. Dodal, že na rokovanie, ako aj na tango potrebujete dvoch. "," uviedol.