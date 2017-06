M. Lajčák bude predsedom Valného zhromaždenia OSN

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 28. júna (TASR) - Vláda SR dnes vzala na vedomie, že minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (nominant Smer-SD) bude predsedom 72. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) na funkčné obdobie rokov 2017 – 2018.VZ OSN jednomyseľne zvolilo ministra Lajčáka na post svojho predsedu. Do volieb ho nominovala Východoeurópska regionálna skupina ako svojho jediného kandidáta. Pozícia predsedu je protokolárne najvyššou funkciou v rámci OSN.Predseda VZ organizuje podujatia na najvyššej úrovni k aktuálnym témam, často tiež k otázkam, na ktorých sa Bezpečnostná rada nie je schopná dohodnúť. Mandát súčasného predsedu Petra Thomsona z Fidži sa končí v predvečer otvorenia 72. zasadnutia, a to 11. septembra. Predseda sa volí najmenej tri mesiace pred prevzatím funkcie.Za výkon tejto funkcie OSN neposkytuje plat. Náhrady spojené s jej výkonom v New Yorku preplatí Slovensko.