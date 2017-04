M. Lajčák: Čiernohorský parlament sa dobre rozhodol

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, archívna fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cetinje/Valletta 29. apríla (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák nadšene prijal rozhodnutie čiernohorského parlamentu ratifikovať protokol o vstupe tejto balkánskej krajiny do Severoatlantickej aliancie."Čiernohorský parlament práve zahlasoval za vstup do NATO. Dobré rozhodnutie. Skvelá správa pre Alianciu aj región západného Balkánu. Politika otvorených dverí NATO sa vypláca!" napísal Lajčák v angličtine aj čiernohorčine na svojom účte na sociálnej sieti Twitter bezprostredne po piatkovom hlasovaní parlamentu v Čiernej Hore.Za členstvo v NATO hlasovalo v piatok v čiernohorskom parlamente všetkých 46 prítomných poslancov. Tamojší parlament má 81 kresiel, zasadnutie v historickom hlavnom meste Cetinje však bojkotovali zákonodarcovia z radov proruskej opozície.Proti ratifikácii prístupového protokolu demonštrovalo niekoľko stoviek stúpencov čiernohorskej opozície. Protestujúci pálili vlajku NATO a kričali heslá ako "Zrada!" či "Zlodeji!"; následne sa pokojne rozišli.Hlasovanie odsúdilo aj Rusko, ktoré vníma rozširovanie NATO ako priamu hrozbu pre svoju národnú bezpečnosť. Ruské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii uviedlo, že hlasovanie sa konalo "pod zámienkou imaginárnej ruskej hrozby" a tí, ktorí hlasovali za, "sú zodpovední za následky uskutočnenia plánov vonkajších síl na prehĺbenie existujúcich rozdelení v Európe a na Balkáne".Čierna Hora dostala oficiálnu pozvánku do NATO v decembri 2015. Vtedy sa aj otvorili rokovania o jej členstve, ktoré musí ratifikovať všetkých doterajších 28 členských štátov Aliancie. Dosiaľ to urobilo 27 z nich, v poslednom - Španielsku by sa mal tento proces skončiť v najbližších týždňoch. Slovenský parlament schválil príslušný dokument 14. júna 2016.Táto balkánska krajina so 620.000 obyvateľmi má malú armádu s približne 2000 príslušníkmi. Jej poloha je však strategická, keďže NATO jej členstvom získa úplnú kontrolu nad Jadranským morom, priblížila agentúra AP.