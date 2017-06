M. Lajčák: EÚ do procesu rokovaní o brexite išla jednotná

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Luxemburg 19. júna (TASR) - Európska únia išla do dnešného prvého kola rokovaní so Spojeným kráľovstvom o brexite dobre pripravená a jednotná. Uviedol minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák v rámci zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu.Lajčák na adresu rokovaní, ktoré prebiehali v Bruseli medzi hlavným vyjednávačom Európskej komisie pre brexit Michelom Barnierom a britským ministrom pre brexit Davidom Davisom, uviedol, že európska dvadsaťsedmička bola na tieto rokovania dobre pripravená, keď sa členské štáty Únie v zhode a harmónii dohodli na hlavných princípoch pre rokovania o rozvode s Britániou. Tými princípmi sú podľa jeho slov jednota, fázovanie rokovaní, rovnováha záväzkov a povinností a práv.opísal situáciu Lajčák. Spresnil, že Únia vie, do čoho ide a na tieto rokovania je už najvyšší čas, lebo neistota nikomu neprospieva.upozornil.Lajčák priznal, že rokovania určite nebudú jednoduché, ale očakáva, že zreteľný proces, ktorý prinesie hmatateľné výsledky.vysvetlil.Šéf slovenskej diplomacie súhlasí s názorom, že v EÚ vládnu isté obavy spojené s tým, či situácia na britskej domácej politickej scéne a nadchádzajúci letný dovolenkový program nespomalia proces rokovaní o brexite. Zároveň však odkázal, že netreba analyzovať britskú politiku a zbytočne špekulovať o možných scenároch. Upozornil, že Únia sa riadi harmonogramom ktorý vypracoval jej vyjednávač Barnier a podľa ktorého už v októbri by mali byť známe prvé konkrétne výsledky rokovaní o brexite.odkázal Lajčák. A v závere pripomenul, že ešte vždy je tu možnosť, ak sa obe rokovacie strany na tom dohodnú, na predĺžení dvojročného rámca vyjednávaní o podobe odchodu Británie z EÚ.