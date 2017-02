M. Lajčák: EÚ musí pred Ukrajinou vystupovať ako dôveryhodný partner

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Brusel 6. februára (TASR) - Z pohľadu Slovenska bola najdôležitejšou témou dnešných rokovaní ministrov zahraničných vecí EÚ v Bruseli situácia na Ukrajine. Po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci to uviedol šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák.Upozornil, že európski diplomati sa k dianiu na Ukrajine vrátili až po roku, čo podľa neho nestačí a EÚ by sa mala tejto téme venovať pravidelne a častejšie, ak chce byť "rozhodujúcim hráčom".Rada ministrov vyjadrila podporu pre ukončenie bojov a nastolenie mieru na východe Ukrajiny a trvá na implementácii minských dohôd.opísal situáciu minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Dodal, že šéf francúzskej diplomacie, ktorého krajina je súčasťou tzv. normandského formátu mierových rokovaní, dnes kolegov informoval, že táto skupina sa snaží dosiahnuť politický pokrok prostredníctvom rokovaní na expertnej úrovni.Lajčák na zasadnutí Rady ministrov zdôraznil aspekt dôveryhodnosti EÚ, kde má Európa podlžnosti voči Ukrajine v oblasti vízovej liberalizácie a ratifikácie asociačnej dohody. Dodal, že Ukrajinci svoju časť úloh splnili a teraz je na rade EÚ, aby splnila svoje záväzky.V neposlednom rade je podľa Lajčáka dôležité, aby EÚ trvala na svojej pozícii, že Ukrajina je strategickou krajinou z hľadiska prepravy plynu z Ruska do Európy.Z ostatných bodov rokovaní ministrov Lajčák upriamil pozornosť na vzťahy s Egyptom, ktoré rezonujú aj v súvislosti s dianím v Líbyi. Pripomenul strategický význam spolupráce Únie s Egyptom z hľadiska boja proti terorizmu, migrácie a riešenia konfliktov na Blízkom východe. Ocenil snahu EÚ nadviazať priamy dialóg s Egyptom, čo sa premietlo do pozvania šéfa egyptskej diplomacie do Bruselu. V marci s ním jeho rezortní kolegovia z EÚ budú rokovať o príprave zasadnutia Asociačnej rady EÚ-Egypt a o programe partnerstva.