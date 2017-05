M. Lajčák hovoril so šéfom OSN o napätí v Ázii

Slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Bratislava 5. mája (TASR) - Eskalácia napätia v juhovýchodnej Ázii v dôsledku balistických skúšok Pchjongjangu, pokračujúci konflikt v Sýrii, ale aj reforma Organizácie Spojených národov (OSN) v oblasti mierových operácií. To sú témy, o ktorých hovoril na štvrtkovom (4.5.) pracovnom stretnutí minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Miroslav Lajčák s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom v New Yorku. Informoval o tom dnes tlačový odbor MZVaEZ SR." povedal Lajčák. Jednou z ciest, ako to urobiť je podľa neho oživiť záujem občanov o svetové dianie a napomáhať lepšie pochopenie úlohy OSN pri riešení globálnych, ale aj regionálnych či lokálnych problémov.doplnil Lajčák. Pred OSN podľa neho stoja viaceré výzvy, za hlavné označil prevenciu pred konfliktmi, sprostredkovanie trvalo udržateľného mieru a implementáciu cieľov trvalo udržateľného rozvoja.Lajčák ocenil kroky, ktoré Guterres podnikol od svojho zvolenia do funkcie nielen navonok, ale aj dovnútra organizácie. Zároveň poďakoval za dôveru, ktorú generálny tajomník prejavil SR pri menovaní doterajšej stálej predstaviteľky SR pri medzinárodných organizáciách vo Viedni Oľgy Algayerovej do funkcie výkonnej tajomníčky Európskej hospodárskej komisie OSN v Ženeve.Minister hovoril aj so zástupkyňou generálneho tajomníka Aminou Mohammed, a to najmä o konkrétnych krokoch ohľadom trvalo udržateľného rozvoja.povedal Lajčák. Hovorili aj o príprave globálneho kompaktu pre migráciu, ktorý bude jednou z kľúčových úloh nadchádzajúceho roka.Lajčák sa stretol s predstaviteľmi regionálnych skupín v rámci Valného zhromaždenia OSN (západoeurópskou WEOG a latinskoamerickou a karibskou GRULAC), s ktorými diskutoval o aktuálnych problémoch a otázkach, akým treba venovať zvýšenú pozornosť. Stretnutia s ďalšími regionálnymi skupinami ho čakajú dnes.