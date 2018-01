M. Lajčák: Nebudem kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 24. januára (TASR) - Minister zahraničných vecí SR a predseda Valného zhromaždenia OSN Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) nebude v roku 2019 kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky. Deklaroval to v rozhovore pre denník Pravda s tým, že má rešpekt k úradu prezidenta a rovnako si váži každého, kto súkromne alebo verejne vyslovil názor, že by práve on nemusel byť zlým kandidátom na túto funkciu.vyhlásil s dôvetkom, že toto jeho rozhodnutie sa nezmení. Lajčák však predsa len pripustil, že o tejto ponuke premýšľal.povedal.Lajčák zároveň avizoval, že po skončení na čele Valného zhromaždenia OSN sa vráti ministerstvo.poznamenal.Kto by mohol byť kandidátom Smeru-SD na prezidenta, nevie.dodal Lajčák.