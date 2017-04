M. Lajčák: Očakávam hladké odobrenie usmernení pre brexit

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Brusel/Luxemburg 27. apríla (TASR) – Hladké schválenie návrhu usmernení pre rokovania o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ dnes očakáva slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Povedal to pred začiatkom zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu. Usmernenia pre tzv. brexit budú schvaľovať na sobotňajšom summite lídri členských štátov EÚ.vyhlásil Lajčák. Za prioritu rokovaní o brexite považuje jednotu 27 členských štátov EÚ a ochranu práv občanov Únie žijúcich a pracujúcich na britskom území.Briti by podľa neho mali splatiť svoje finančné záväzky voči EÚ do roku 2020. Hoci je to neskôr ako plánovaný termín brexitu v marci 2019, končí sa vtedy účinnosť sedemročného rozpočtového rámca Únie, do ktorého sa Londýn zaviazal finančne prispievať.deklaroval názorovú jednotu členov EÚ pred zasadnutím predsedajúci maltský minister pre európske záležitosti Louis Grech.Ministri zahraničných vecí dnes zrejme odobria návrh usmernení z dielne predsedu Európskej rady Donalda Tuska, ktoré nastavujú hlavné pravidlá pri rokovaní o odchode Britov z EÚ. Dokument by mali definitívne schváliť lídri členských štátov na sobotňajšom mimoriadnom summite v Bruseli.Pravdepodobne do 3. mája všeobecné usmernenia schválené lídrami eurokomisia pretaví do konkrétnych tematických usmernení, ktoré budú predstavovať mandát pre hlavného únijného vyjednávača pre brexit Michela Barniera. Mandát na začiatok rokovaní ešte bude musieť schváliť Rada EÚ, teda členské štáty, na zasadnutí koncom mája. Potom bude mať Barnier právo začať rokovať s Londýnom, ale rokovania sa začnú až po predčasných parlamentných voľbách v Británii, ktoré budú 8. júna.