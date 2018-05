M.Lajčák: Rozhodnutie A.Kisku nič nezmení, na prezidenta nekandidujem

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Martin Baumann Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 15. mája (TASR) - Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smer-SD) nebude kandidovať na prezidenta SR a nič na tom nezmení ani utorkové rozhodnutie súčasnej hlavy štátu Andreja Kisku o jeho politickej budúcnosti. Lajčák o tom dnes uistil novinárov."Nemôže. Nebudem kandidovať za prezidenta," odvetil na otázku, či môže Kiskovo vyhlásenie zmeniť jeho doterajší postoj.Kiskov hovorca Roman Krpelan v pondelok (14.5.) avizoval, že prezident v utorok popoludní oznámi, či sa bude opätovne uchádzať o post hlavy štátu. "Zajtra bude deň D. Prezident Andrej Kiska povie, čo ďalej," uviedol Krpelan. "Bude o čom písať, bude o čom hovoriť. Ak by to bolo také jednoduché, dávno by povedal. Nebolo a nebude," doplnil.Prezidentské voľby budú na jar 2019. Súčasný prezident SR Andrej Kiska dosiaľ nepovedal, či sa pokúsi obhájiť svoj post. Vyjadriť sa mal do septembra. Na verejnosť dávnejšie prenikajú informácie z jeho okolia, že sa chce z politiky stiahnuť.