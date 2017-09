M. Lajčák sa chce ako predseda VZ OSN zamerať na prevenciu konfliktov

Zľava generálny tajomník OSN António Guterres a predseda Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) Miroslav Lajčák (vpravo) počas otvorenia 72. zasadnutia VZ OSN 12. septembra 2017 v New Yorku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 17. septembra (TASR) – Nový predseda Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) a zároveň minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) zdôrazňuje, že počas svojho pôsobenia chce mať "vybalansovaný" prístup ku všetkým trom pilierom OSN, ktorými sú mier, rozvoj a ľudské práva.uviedol pre TASR Lajčák.Potrebu jeho pridanej hodnoty vníma pri otázkach mieru, pretože si myslí, že OSN neplní očakávania ľudí.informoval minister.Zároveň však zdôraznil, že má pred sebou množstvo práce týkajúce sa oblasti migrácie.zdôraznil Lajčák.Za ďalšiu dôležitú tému počas svojho pôsobenia označil udržateľné rozvojové ciele, respektíve, ako do roku 2030 zlepšiť život na planéte, a tému klimatických zmien, keďže po odstúpení USA je podľa neho dôležité, aby medzinárodné spoločenstvo ukázalo jednotu a zomknutosť.Za najviditeľnejšiu skutočnosť označil rozpočet, ktorý OSN schvaľuje každé dva roky." konštatoval. V neposlednom rade sa chce zamerať i na komunikáciu s mimovládnym sektorom, s médiami, občianskou spoločnosťou a s vládami jednotlivých členských krajín.Šéfa slovenskej diplomacie do funkcie predsedu zvolili predstavitelia členských štátov OSN 31. mája 2017. Zástupca SR získal takúto vysokú pozíciu v systéme OSN vôbec po prvý raz. Zasadnutie VZ OSN sa koná v sídle OSN v americkom New Yorku raz ročne. Začína sa v utorok v treťom septembrovom týždni. V pléne tohtoročného VZ OSN vystúpi i prezident Andrej Kiska, ktorý povedie slovenskú delegáciu.