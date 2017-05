M. LAJČÁK: Slovensko podporuje ambície Turecka stať sa členom EÚ

Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu (vľavo) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (vpravo) počas tlačovej konferencie po rokovaní v Bratislave 26. mája 2017. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 26. mája (TASR) – Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák (Smer-SD) označil vzájomné vzťahy Slovenska a Turecka za výborné a krajiny za priateľské.Vyhlásil to dnes po rokovaní s ministrom zahraničných vecí Turecka Mevlütom Čavušoglom.konštatoval minister.Ďalšou témou rozhovorov boli vzťahy Turecka a EÚ. Všetci sú si podľa Lajčáka vedomí, že proces nie je jednoduchý a je do značnej miery zablokovaný. S tureckým partnerom hovoril aj o tom, ako opätovne obnoviť dôveru medzi Tureckom a EÚ a naštartovať proces negociácií.Zároveň však zdôraznil, že členstvo v EÚ nie je zásluhové, je založené na splnení veľmi prísnych a náročných kritérií. Avšak krajina, ktorá deklaruje svoj záujem a ktorá ich splní, by mala mať možnosť vstúpiť do EÚ. Slovensko je podľa ministra otvorené, podporuje proces rozširovania EÚ.poznamenal Lajčák. Ocenil, že migračná dohoda z marca 2016 je rešpektovaná.Obaja politici sa venovali aj cyperskej otázke, Rusku, Ukrajine, dotkli sa i tém Blízkeho východu.Turecký minister potvrdil, že aj počas stretnutia so slovenským premiérom Robertom Ficom sa zhodli na tom, že v rámci bilaterálnych vzťahov nie sú otvorené otázky. "Využijeme aktuálne mechanizmy medzi oboma krajiny, aby sme zvýšili vzájomný obrat zahraničného obchodu," zdôraznil Čavušoglu.Ocenil podporu Slovenska a osobnú angažovanosť ministra Lajčáka.dodal. Štvrtkové (25.5.) stretnutie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana s predstaviteľmi EÚ označil za veľmi užitočné a plodné. Myslí si však, že k Turecku by sa malo pristupovať ako k rovnocennému partnerovi.Uvedomuje si, že aj Turecko má svoje povinnosti, zároveň však dodal, že tie by si mala plniť aj EÚ nielen voči jeho krajine, ale napríklad aj voči západnému Balkánu.dodal.