M. LAJČÁK: SR by mala udržať nárast prostriedkov na rozvojovú pomoc

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. mája (TASR) – Slovensko by malo udržať nárast prostriedkov na oficiálnu rozvojovú spoluprácu aj v ďalšom období. Členov vlády na to upozornil minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD).Ministrov dnes informoval, že Slovensko poskytlo v roku 2016 na rozvojovú pomoc 99,4 milióna eur, čo je o 27 percent viac ako rok predtým. S takýmto výsledkom je Lajčák spokojný, upozornil však, že by podobný trend nemusel pokračovať aj v ďalších rokoch.Vlaňajšiemu nárastu totiž podľa ministra pomohlo, že SR jednorázovo prispela do fondov a organizácií, ktoré sa venujú riešeniu migračnej krízy.vysvetlil médiám minister.Lajčák kolegov upozornil na medzinárodný aj vnútrospoločenský tlak na zvyšovanie prostriedkov na rozvojovú aj humanitárnu pomoc.zdôraznil.Minister pripomenul, že v roku 2016 sa do zákona dostalo každoročné desaťpercentné zvyšovanie prostriedkov na bilaterálnu rozvojovú pomoc.vysvetlil s tým, že nárast predstavuje 600.000 až 800.000 eur ročne.skonštatoval Lajčák, podľa ktorého prudšiemu nárastu prostriedkov na rozvojovú pomoc bráni aj nedostatok kvalitných projektov.ozrejmil.Podľa Lajčáka tak často nie je možnosť rozdeliť všetky projektové peniaze.doplnil.Z celkovej sumy šlo vlani 80,153 milióna eur na multilaterálnu a 19,243 milióna eur na bilaterálnu oficiálnu rozvojovú pomoc. Napriek dosiahnutému rastu však podľa rezortného materiálu Slovensko aj naďalej zaostáva za plnením cieľov, ku ktorým sa zaviazala na úrovni EÚ.Pokiaľ by chcelo Slovensko udržať tempo rastu výdavkov, tak by v roku 2017 muselo na rozvojovú spoluprácu vyčleniť prostriedky až vo výške 126 miliónov eur, uvádza rezort.Výzvou pre tento rok zostáva udržanie rozsahu angažovanosti krajiny pri riešení najakútnejších globálnych kríz, vrátane dobrovoľných finančných príspevkov. Podľa ministerstva inak hrozí, že dôjde k výraznému poklesu podielu rozvojovej spolupráce na hrubom národnom dôchodku za rok 2017.