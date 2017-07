M. LAJČÁK: V4 sa sústreďuje na veci týkajúce sa života svojich občanov

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť/Bratislava 10. júla (TASR) - Zoskupenie Vyšehradská štvorka (V4) pragmaticky rozvíja svoju prácu a sústreďuje sa na veci, ktoré sa týkajú života občanov týchto krajín, povedal dnes slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Vyjadril sa tak v Budapešti, kam na dnešnú schôdzku pozvali popri ministroch zahraničných vecí krajín V4 aj delegácie Rakúska, Chorvátska a Slovinska.zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, námestník českého ministra zahraničných vecí Jakub Dürr, šéf poľskej diplomacie Witold Waszczykowski, chorvátska vicepremiérka zodpovedná za zahraničnú a európsku politiku Marija Pejčinovičová-Buričová, slovinský minister zahraničných vecí Karl Erjavec a zástupca ministra zahraničných vecí Rakúska Michael Linhart sa zhodli na tom, že Európska únia by mala urobiť všetko pre rozšírenie Únie o krajiny západného Balkánu.Podľa Szijjártóových slov v súvislosti s regiónom západného Balkánu majú svoju stratégiu svetoví i regionálni politici, avšak zdá sa, že EÚ ju nemá. "Ak sa nám nepodarí urýchliť proces integrácie, tak budeme čeliť vážnym bezpečnostným výzvam v celom stredoeurópskom regióne," dodal maďarský minister.Lajčák ocenil pragmatizmus v tom, ako V4 rozvíja prácu, ako aj skutočnosť že toto zoskupenie sa sústreďuje na veci, ktoré sa naozaj týkajú občanov a majú praktický dosah na ich život.konštatoval slovenský minister.podčiarkol Lajčák.Podľa jeho slov má toto zoskupenie krajín strednej Európy veľký potenciál na to, aby pomohlo riešiť problémy, ktorým sa bežne venuje EÚ vo formáte dvadsaťosmičky. Formát, v akom sa dnes konali rokovania v Budapešti, má však podľa jeho slov lepšiu príležitosť ísť do hĺbky.