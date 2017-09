M. LAJČÁK: Verdikt Súdneho dvora EÚ ohľadom kvót Slovensko rešpektuje

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 6. septembra (TASR) – Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu, ktorý zamietol žaloby Slovenska a Maďarska proti dočasnému mechanizmu EÚ na prerozdeľovanie utečencov na základe kvót, Slovensko berie na vedomie. V reakcii na dnešný verdikt luxemburského súdu to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD). Podľa neho je nepredstaviteľné, aby ho Slovensko nerešpektovalo." uviedol Lajčák pri príchode na dnešné zasadnutie vlády.ozrejmil.Podanie žaloby bolo podľa šéfa rezortu diplomacie využitím legitímneho práva.uviedol Lajčák.poukázal Lajčák na to, že platnosť smernice o relokáciách končí koncom septembra a k dnešnému dňu bolo relokovaných 17 percent ľudí z predpokladaného počtu.Pre šéfa slovenskej diplomacie je nepredstaviteľné, aby Slovensko nerešpektovalo verdikt súdu.vysvetlil.Na neúspech slovenskej žaloby zareagovali aj ministri Smeru-SD Marek Maďarič a Peter Žiga.uviedol Maďarič.odpovedal Maďarič na otázku, aký bude dôsledok rozhodnutia súdu pre Slovensko.Podobne aj Žiga poukázal na to, že systém kvót nefunguje.vysvetlil Žiga s tým, že on osobne je presvedčený, že Európska komisia nájde cestu k tomu, aby vyriešila tento problém.Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu dnes zamietol žaloby Slovenska a Maďarska proti dočasnému mechanizmu EÚ na prerozdeľovanie utečencov na základe kvót. Oznámili to agentúry Reuters a APA. Žaloby sa týkali rozhodnutia Rady EÚ z roku 2015, ktoré bolo reakciou na migračnú krízu a jeho cieľom je pomôcť Taliansku a Grécku čeliť masívnemu prílevu utečencov. Toto rozhodnutie predpokladá počas obdobia dvoch rokov (do 26. septembra 2017) premiestnenie 120.000 osôb žiadajúcich o medzinárodnú ochranu z dvoch uvedených krajín do iných členských štátov Únie.