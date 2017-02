M. Lajčák vyzval tretí sektor na spoluprácu počas zložitého roka 2017

Miroslav Lajčák Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 1. februára (TASR) – Zostať v úzkom kontakte počas roka 2017, ktorý bude zo zahraničnopolitického hľadiska zložitý. S takouto výzvou sa obrátil minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák na predstaviteľov mimovládnych neziskových organizácií, ktoré s rezortom diplomacie spolupracujú. Výzvu im adresoval na utorkovom (31.1.) tradičnom stretnutí, ktoré sa koná od roku 2010.uviedol počas príhovoru Lajčák.Minister zhodnotil, že rok 2016 bol v poradí už tretí, pre ktorý platí prívlastok najnáročnejší.zhodnotil.Lajčák sa priznal, že v ňom narastá frustrácia z neschopnosti počúvať sa, akceptovať aj iný názor a hľadať riešenia problémov.upozornil. Pre Slovensko podľa neho paradoxne vlaňajšok nebol zlý, vďaka úspešnému slovenskému predsedníctvu v Rade EÚ. Z neho sa do tohto roku prenáša diskusia o európskych témach.Predstaviteľov tretieho sektora požiadal, aby práve tu zostali v kontakte.zdôraznil.Šéf rezortu diplomacie ocenil, že sa vlani v spolupráci s mimovládnymi organizáciami podarilo prijať zákon o rozvojovej pomoci a formálne zakotviť záväzok každoročne zvyšovať prostriedky na rozvojovú pomoc v štátnom rozpočte o 10 percent. Slovensko však podľa neho zaostáva v Agende 2030, teda udržateľných rozvojových cieľov, ktoré schválila OSN.vyjadril Lajčák nespokojnosť, že krajina zatiaľ neprijala národnú stratégiu v tejto veci.domnieva sa minister, ktorý aj tu očakáva intenzívnu kooperáciu s tretím sektorom.Minister pochválil organizátorov dvoch najväčších diskusných fór organizovaných na Slovensku – Globsec a Tatra Summit za to, že nespia na vavrínoch, ale hľadajú nový prístup k týmto konferenciám. Oznámil tiež, že ministerstvo tento rok zmení nastavenie dotačnej schémy. Podporených by tak malo byť menej, ale zaujímavejších projektov. Celková suma z minulého roka 118.000 eur vyčlenených na projekty ostane zachovaná aj tento rok. Vlani bolo prostredníctvom schémy podporených 32 projektov.Lajčák požiadal predstaviteľov mimovládnych organizácií, aby pracovali s novým brandingom Slovenska, ktorý presadilo v roku 2016 ministerstvo. Novú značku krajiny totiž podľa ministra treba viac uviesť do života.doplnil.