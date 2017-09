M. Lajčáka bude na ministerstve zastupovať I. Korčok

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 17. septembra (TASR) – Počas neprítomnosti ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) z dôvodu výkonu funkcie predsedu 72. Valného zhromaždenia (VZ) OSN v New Yorku ho zastupuje štátny tajomník rezortu diplomacie Ivan Korčok.potvrdil pre TASR minister Lajčák.Zároveň spresnil, že rovnako tak majú presne rozdelené, o ktorých veciach bude rozhodovať štátny tajomník vo svojej kompetencii, o ktorých sa bude radiť s ministrom a o ktorých bude rozhodovať výlučne sám minister.dodal.Na zasadnutiach vlády budú ministra zastupovať štátni tajomníci, primárne Ivan Korčok.potvrdil Lajčák.Šéfa slovenskej diplomacie do funkcie predsedu zvolili predstavitelia členských štátov OSN 31. mája. Zástupca SR získal takúto vysokú pozíciu v systéme OSN vôbec po prvý raz. Zasadnutie VZ OSN sa koná v sídle OSN v americkom New Yorku raz ročne. Začína sa v utorok v treťom septembrovom týždni. V pléne tohtoročného VZ OSN vystúpi i prezident SR Andrej Kiska, ktorý povedie slovenskú delegáciu.