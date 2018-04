M. Landl: Prokurátor v korupčnej kauze ´kráľa Oravy´ bol hrdina

Matej Landl, archívna snímka. Foto: youtube.com Foto: youtube.com

Bratislava 13. apríla (TASR) - Bratislavské Divadlo Astorka Korzo '90 odpremiérovalo vo štvrtok (12. 4.) nový titul Náš človek. Autorské divadlo Mira Dacha a Jána Luterána divákom pripomenulo doteraz najväčšiu kauzu politickej korupcie v histórii bývalého Československa, ktorej hlavným aktérom bol vtedajší "kráľ Oravy".priznal pre TASR inšpiračný prameň autor textu Miro Dacho.Ku knihe, ktorá mapuje vývoj korupcie a rodinkárstva na Slovensku od čias feudalizmu až po súčasnosť, ďalej poznamenal.vysvetlil Dacho, ktorý spolu s režisérom Luteránom stvorili dielo s dokumentárnymi prvkami podľa skutočných udalostí. Ich náročný text je kolážou dobových materiálov i autorského vkladu. Cez model sveta "nášho človeka" hovoria aj o tom, ako asi korupcia funguje dnes, len v iných číslach a súvislostiach.Príbeh z minulosti vráti divákov ku korupčnej kauze z obdobia normalizácie, do ktorej boli zapojení vysokí funkcionári komunistickej strany. Ústredný hrdina predstavuje akúsi vzorku Slováka. Duchom malého človeka, ktorý chce bez práce a námahy stúpať na spoločenskom rebríčku. Vždy si všetko dokáže zabezpečiť vďaka známostiam a skorumpovanosti, a to bez najmenších morálnych dilem. Kupuje si ľudí za nábytok, honosné poľovačky, obrazy národných umelcov, televízor či drahý alkohol.dodal k inscenácii, ktorá pracuje s výrazne štylizovanými prvkami - groteskou, zveličením, videoklipovými pasážami, hudobnými číslami.Hlavnú postavu stvárňuje Róbert Jakab. Matej Landl si vychutnal úlohu prokurátora. Podľa herca je to hrdina, pretože v období 80. rokov sa pustil do politickej korupčnej kauzy.zacitoval z inscenácie.podčiarkol Landl.V novinke s mottom Kúpiť si možno každého, otázna je len jeho cena, ďalej hrajú Peter Šimun, Marián Labuda, Zuzana Konečná, Daniela Gudabová a. h., Dominika Žiaranová a. h., Tomáš Mrekaj a. h. Scénu navrhol Juraj Kuchárek, kostýmy Eva Kleinová, pod hudbu sa podpísal Daniel Fischer.