M. Lehota chce Jazvinskú jaskyňu dostať na mapu slovenských jaskýň

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Malá Lehota 22. júla (TASR) - Na mapu slovenských jaskýň by mohla v budúcnosti pribudnúť Jazvinská jaskyňa v Malej Lehote (okres Žarnovica), v ktorej bol nájdený chránený druh netopiera podkovára krpatého. Na popularite získala táto málo známa jaskyňa najmä v posledných rokoch. Obci sa v ostatnom čase podarilo zveľadiť aj jej okolie.podotkol starosta Malej Lehoty Dušan Pacalaj s tým, že aktuálne čakajú, kedy bude vydané rozhodnutie. Po ňom by mala mať oficiálny štatút voľne prístupnej jaskyne.V uplynulom období vybudovali k jaskyni drevené schody so zábradlím, osadili tu informačnú tabuľu a oddychové miesto. V budúcnosti by mala pribudnúť aj mreža, ktorou bude v zimnom období jaskyňa uzatvorená. Dôvodom je fakt, že je zimoviskom spomínaných netopierov.V súčasnosti je podľa Pacalaja vyhľadávaným cieľom turistov. Pre záujemcov poskytuje starosta na požiadanie aj výklad, vstup do jaskyne je na vlastné riziko.Jazvinská jaskyňa v Tribečskom pohorí, nazývaná tiež Debnárova jaskyňa, sa nachádza pri osade Debnárov Štál patriacej do obce Malá Lehota. Prvá zmienka o nej pochádza z roku 1893 od botanika a archeológa Andreja Kmeťa.uvádza obec na svojej stránke. Jaskyňa je 44 metrov dlhá a jej výzdobu tvoria skrasovatené pukliny a sintrová výplň.