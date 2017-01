M. Leško: Vo vládnej koalícii už nemá nik o predčasné voľby záujem

Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 13. januára (TASR) - Líder SNS a predseda parlamentu Andrej Danko chcel pred niekoľkými mesiacmi predčasné parlamentné voľby, odvtedy sa však situácia zmenila. V relácii fakty a argumenty na Tablet.TV to uviedol politický analytik Marián Leško.povedal Leško. Podľa jeho slov Danko predčasné voľby chcel, lebo podľahol dojmu, že mu ide karta a v dohľadnom čase by mohla byť tá karta až taká dobrá, že by sa mohol uchádzať o zostavenie vlády.Ani sociológ Martin Slosiarik nevidí dôvod, aby Smer-SD, SNS a Most-Híd urobili rozhodnutie o predčasných voľbách.odhadol.Slosiarik tvrdí, že koalícia je v komfortnej situácii, a preto si myslí, že môže vydržať celé volebné obdobie.konštatoval.Leško zároveň vyhlásil, že ak po voľbách niečo strany, ktoré išli do koalície so Smerom-SD, až nepochopiteľne nevyužili, tak to boli jasné personálne požiadavky.podotkol.Na otázku, či existuje alternatíva voči súčasnej koalícii, Leško odvetil, že v opozícii je to tak rozbité a súťaživé, že sa tam nikto o ucelenú alternatívu voči vláde ani nepokúša.vyhlásil.Na margo špekulácií o vzniku nových politických strán Slosiarik poznamenal, že dopyt po novom subjekte jestvuje a ukázali ho aj minulé voľby. Podľa jeho slov ľudia od štátu očakávajú zmeny v citlivých oblastiach, ako je nezamestnanosť, zdravotníctvo, školstvo.poznamenal.Podľa Leška v posledných voľbách nebola ponuka, ktorá by týchto ľudí oslovila, preto si vybrali to, čo bolo k dispozícii.uzavrel.