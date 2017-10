M. LOPAŠOVSKÝ: Priority BSK určíme v sms alebo internetovom referende

Milan Lopašovský. Foto: TASR/Branislav Račko Milan Lopašovský. Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 17. októbra (TASR) - Zdravotníctvo aj sociálne zabezpečenie je hlavnou témou Strany moderného Slovenska (SMS). Prioritou SMS aj jej kandidáta na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), farmaceuta Milana Lopašovského, bez ohľadu na vlastnícke vzťahy, je vytvoriť v oblasti zdravotníctva jednotný a jednoduchý systém objednávania pacientov na vyšetrenie prostredníctvom telefónu, internetu alebo osobne. Lopašovský to povedal v rozhovore pre TASR."Rozhodnutie kandidovať ovplyvnila súčasná situácia v Bratislavskom kraji. Určiť priority v regióne chceme v rámci princípu Strany moderného Slovenska, a to možnosťou komunikácie s občanom. Názov našej strany totiž vychádza zo známej skratky SMS správ. A práve prostredníctvom sms referenda, prípadne internetového referenda spolu s občanom určíme priority v bratislavskom regióne.""Takmer 20-ročné manažérske skúsenosti v riadení medzinárodnej spoločnosti na Slovensku, aktívne vystupovanie v zaujme pacientov v AOPP (Asociácia na ochranu práv pacientov), ako i vlastníctvo prvej súkromnej lekárne v tom čase v Česko-Slovensku, mi dávajú predpoklady pozrieť sa z pohľadu podnikateľa, manažérskeho, ale najmä občana. A to najmä efektívne, ekonomicky a pragmaticky. Najmä v oblasti zdravotníctva a sociálnej sú moje skúsenosti dlhodobé.""Oblasti, na ktoré sa treba sústrediť, je viacero. Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie je naša priorita. Vieme však, že doprava, školstvo i problémy súkromných podnikateľov regiónu sú témou dňa. Rozvoj regiónu a BSK musí byť v súlade s rozvojom a preferenciou domácich, lokálnych podnikateľov vytvárajúcich dlhodobé pracovné pozície. Je naším záujmom poskytnúť im možnosti.""Zdravotníctvo aj sociálne zabezpečenie je hlavnou témou našej strany. Bez ohľadu na vlastnícke vzťahy je našou prioritou v oblasti zdravotníctva vytvoriť jednotný a jednoduchý systém objednávania pacientov na vyšetrenie prostredníctvom telefónu, internetu alebo osobne. Jeden sprostredkovateľ v zdravotníckom zariadení je schopný odstrániť skoré ranné dochádzanie a poradovníky.Kapacita sociálnych zariadení je nedostačujúca a riešenie je vo vybudovaní ďalších v správe kraja. Vytvorenie miest pre dôstojný dôchodok i dostatok pracovných miest má symbiotický účinok.Doprava je kritický problém regiónu, ktorý treba riešiť v dvoch úrovniach. Doprava do Bratislavy a v rámci Bratislavy. Autobusová doprava do Bratislavy musí mať vytvorený zvláštny pruh a prednosť pred osobnou dopravou. Nadväznosť na rýchlu koľajovú dopravu v Bratislave musí byť prioritou pre všetky úrovne.Školstvo bude predvoj požiadaviek trhu, aby uplatnenie absolventov bolo maximálne. Spolupráca a komunikácia s investormi sú smerodajné.""Fungovanie BSK vnímame ako osamotené a odtrhnuté vertikálne od ostaných súčastí vedenia regiónu a oblastí. Dôsledná a pravidelná komunikácia medzi vládou SR, VÚC, mestami a obcami musí viesť k optimálnemu využitiu zdrojov na riešenie problémov BSK v súlade s prioritami občanov. Tieto si určí občan rýchlym a lacným referendom prostredníctvom sms odpovede.""SMS funguje na základe odbornosti. V odborných kluboch máme dostatok pripravených kandidátov a odborníkov na posty v BSK."