M. Lubyová: Bez dofinancovania školstva nie je možná akákoľvek reforma

Na archívnej snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. mája (TASR) - Bez masívneho dofinancovania školstva nie je možná akákoľvek reforma. Vyhlásila to ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS), ktorá tento týždeň predstavila základné východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV) na Slovensku. Opatrenia by za 10 rokov mali stáť deväť miliárd eur.Lubyová sa inšpirovala fínskym modelom a zastáva názor, že treba podporovať inkluzívne vzdelávanie.uviedla ministerka v diskusnej relácii TA3 V politike. Odvolávala sa na medzinárodné porovnávania." poukázala.Zmeny sa podľa ministerky musia zavádzať postupne. V súvislosti s inklúziou uviedla aj to, že nadpriemerne talentované deti by nemali byť vyčleňované od ostatných. Inkluzívne vzdelávanie má podľa ministerky ponúknuť rovnaké šance pre všetky deti. Zdôraznila potrebu zatiahnutia detí z marginalizovaných komunít do vzdelávacieho systému.poznamenala ministerka.uviedol poslanec NR SR Miroslav Sopko (OĽaNO), ktorý si chce ale počkať na konkrétne opatrenia ministerstva školstva.doplnil.Podľa Sopka by reforma školstva mohla z hľadiska financovania školstva znamenať revolúciu.poznamenal. Treba podľa neho nastaviť systém tak, aby peniaze išli reálne do vzdelávania a nestrácali sa inde.Lubyová zdôraznila aj postavenie učiteľov v reforme.uviedla. Je za to, aby sa platy učiteľov naďalej navyšovali. Sopko zdôrazňuje potrebu takej zmeny, aby viac zarábali aj mladší učitelia. Zároveň by malo byť zohľadňované to, ako učiteľ pracuje a čo prináša.doplnil.Ministerka súhlasí, že do systému treba pritiahnuť mladých učiteľov. Hovorí, že sa na tom pracuje.uviedla s tým, že mladý človek by mal dostať pri nástupe viac, aby to bolo pre neho zaujímavé. So Sopkom sa zhodujú, že učitelia by sa mali aj medzi sebou vzdelávať.