M.LUBYOVÁ: Brusel Slovensku neškrtne eurofondy

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová počas tlačovej konferencie, na ktorej informovali o výsledkoch rokovaní k téme čerpania eurofondov na vedu a výskum. 22. septembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. septembra (TASR) – Európska komisia (EK) nechce odobrať Slovensku žiadne finančné prostriedky v dôsledku problematickej eurofondovej výzvy na vedu a výskum. Krajina však aj tak príde o maximálne 32 miliónov eur, ktoré sa nestihnú vyčerpať do konca tohto roku. Po návrate z Bruselu to dnes uviedla ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).Prvá cesta novej šéfky rezortu viedla v stredu (20.9.) do sídla Európskej komisie, kde eurokomisárke pre regionálnu politiku Corine Cretuovej vysvetľovala problémy okolo zablokovaných eurofondových výziev v hodnote 300 miliónov eur a zároveň predstavila návrh na spriechodnenie čerpania týchto eurofondov.oznámila na tlačovej konferencii Lubyová s tým, že jej cesta bola vnímaná pozitívne, prijatie eurokomisárkou preukazuje politickú podporu Bruselu a dobrú pozíciu Slovenska.Napriek tomu však hrozí, že Slovensko príde o časť z eurofondov na vedu a výskum.informovala ministerka. Zvýšeným úsilím partnerov na Slovensku aj v Európske únii sa podľa nej podarilo dosiahnuť, že pôvodná suma 72 miliónov eur, o ktorú malo Slovensko prísť, sa redukovala na súčasných 32 miliónov eur.prisľúbila Lubyová. To by sa mohlo podariť vtedy, ak by sa presunula časť eurofondov do takzvaných finančných nástrojov, čo sú návratné prostriedky. Možnosť ministerstvo skúma.Lubyová Európskej komisii navrhla, aby štyri Bruselom zablokované výzvy boli uvoľňované postupne podľa toho, ako bude vedieť Slovensko zdôvodniť, že pravidlá prideľovania eurofondov boli prenastavené transparentne. Komisia bola podľa ministerky spokojná s tým, že Slovensko zrušilo v pondelok (18.9.) problematickú eurofondovú výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja.Po preukázaní toho, že krajina vie splniť akčný plán na stransparentnenie výberu, bude výzva nanovo vypísaná. Ministerka odhaduje, že by sa tak mohlo stať začiatkom budúceho roka. Pripustila pritom, že s menším objemom prostriedkov. Pri druhej už zazmluvnenej výzve na priemyselné výskumno-vývojové centrá prebieha kontrola ministerstva a Najvyššieho kontrolného úradu. Lubyová dnes nevedela uviesť, či naplní prísľub jej predchodcu a uskutoční pri týchto zazmluvnených projektoch verejné vypočutia.Ministerka zároveň odmietla, že by mala byť vyvodená nejaká ďalšia personálna zodpovednosť pre škandál s eurofondmi na vedu a výskum, ktorý stál miesto jej predchodcu Petra Plavčana (nominant SNS) a Slovensko zrejme pripraví o nemalé prostriedky.vysvetlila.„V rámci celej tejto kauzy bolo tak veľa aktérov a každý nejakým spôsobom konal, ktorý možno v danej chvíli konať nemusel, a dostali sme sa do toho výsledku, kde sme teraz. Čiže tí, ktorí nastavovali pravidlá, ich mohli nastaviť lepšie, tí, ktorí ich možno porušovali, ich nemali porušovať, tí, ktorí o tom komunikovali, sa možno mali pozrieť o čom hovoríme, tí, ktorí si to prečítali a zablokovali, možno nemali všetko zablokovať. Zosobniť tú zodpovednosť nie je možné, pretože to je výsledok nás všetkých ako Slovenskej republiky,“ doplnila ministerka.Ministerstvo školstva od začiatku júla čelí kritike pre rozdeľovanie eurofondov na výskum a inovácie. Dotácie mali dostať aj firmy, ktoré výskum nikdy nerobili. Bývalý minister školstva Plavčan problematické výzvy zastavil a nariadil ich preverenie. Európska komisia neskôr pozastavila platby v štyroch výzvach na ministerstve školstva a rezortu zakázala podpisovať nové zmluvy s prijímateľmi dotácií. Pozastavenie eurofondov oznámila EK vo varovnom liste. Rozdeľovanie eurofondov rieši okrem Európskeho úradu pre boj proti podvodom aj Národná kriminálna agentúra.