M. Lubyová: Nespokojnosť učiteľov nesúvisí iba s platom

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 1. októbra (TASR) – To, že slovenskí učitelia sú nespokojní, nesúvisí len s výplatnou páskou, ale aj s ich spoločenským docenením. Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) to uviedla v diskusnej relácii TA3 V politike.uviedla, pričom upozornila na to, že situáciu je potrebné vnímať vyvážene. Zdôraznila, že záväzky sú garantované v programovom vyhlásení vlády a tiež zahrnuté v štátnom rozpočte.Poslanec SaS Branislav Gröhling si myslí, že učiteľom je potrebné vyslať jasný signál a motivovať ich väčším objemom peňazí.konštatoval. Navrhuje, aby nástupný plat bol na úrovni 912 eur. Ministerka by sa podľa neho mala pozrieť na celé ministerstvo školstva, aby vedela vytvoriť úspory. Myslí si, že ak by vytvorila program úspor a prišla za ministrom financií, neverí, že by odmietol do školstva investovať viac peňazí.Lubyová uviedla, že zatiaľ chce opustiť kreditový systém, avšak nedá sa to zo dňa na deň. Podľa nej je potrebné rozšíriť maržu, kde sa dá pôsobiť motivačne. Gröhling sa spýtal na možnosť naviazania vekového automatu na infláciu, ministerka oponovala, že ak by sa tak stalo, učitelia by dostali v konečnom dôsledku oveľa menej peňazí.Obaja sa zhodli na tom, že je potrebné zvýšiť platy učiteľov, ale podľa ministerky je potrebné sa baviť v kontexte rozpočtu.V otázke testovania PISA obaja vyzdvihli jeho dôležitosť, avšak Lubyová upozornila, že výsledky nereflektujú skutočné číslo.V oblasti reformy Učiace sa Slovensko ministerka deklarovala zachovanie kontinuity. Vízia a stratégia je podľa nej veľmi široká, "musíme ju pretaviť do exekutívneho a akčného plánu". Priznala, že už teraz vie, kde "nás najviac tlačí topánka", ale zároveň upozornila, že v školstve sa nedajú veci meniť zo dňa na deň. Gröhling víta, ak sa bude pokračovať v tomto dokumente. Bude pozorne sledovať, ktoré body si ministerka vyberie a pretaví do akčných plánov.