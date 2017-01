M . LUBYOVÁ: Niektorým častiam Európy hrozí islamizácia

Martina Lubyová Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. januára (TASR) - Niektorým častiam Európy hrozí islamizácia. Islamskí migranti si budujú svoje komunity na starom kontinente a pokiaľ sa dobre neintegrujú, budú destabilizačnými prvkami. V rozhovore pre TASR to povedala riaditeľka Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Martina Lubyová.upozornila Lubyová s tým, že sa to netýka celej Európy, ale väčšinou jej západnej a južnej časti.konštatovala Lubyová.Európu dostáva do nevýhody demografia a nižšia miera reprodukcie väčšinového obyvateľstva.vysvetlila Lubyová, ktorá si myslí, že ani štátna podpora zvyšovania pôrodnosti nemusí tento trend zvrátiť.dodala Lubyová.