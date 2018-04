M. Lubyová: Slovenská veda nie je taká podceňovaná, ako sa sama cíti

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. apríla (TASR) – Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS) si myslí, že slovenská veda nie je taká podceňovaná, ako sa sama cíti. V rozhovore pre TASR priblížila, že do oblasti vedy idú obrovské finančné prostriedky, ktoré však vedci neevidujú, pretože sa členia do viacerých odvetví.uviedla Lubyová. Potvrdila, že nemalé finančné prostriedky smerujú aj do medzinárodnej vedeckej spolupráce a do členstva Slovenska v rôznych vedeckých konzorciách a spoločnostiach.Túto situáciu ministerka vysvetlila aj na príklade.uviedla. Doplnila, že Slovensko potrebuje, aby sa organizácie zlepšili, skvalitnili a aby boli konkurencieschopnejšie.doplnila.Lubyová predtým, ako sa stala šéfkou rezortu školstva, pôsobila v Slovenskej akadémii vied. Myslí si, že "veda na Slovensku podceňuje samú seba". Podľa nej sú vedci v defenzívnej nálade.priblížila.Lubyová si myslí, že sa raz ku vede vráti. Potvrdila, že pohľad na celý rezort ju obohacuje.uviedla.Lubyová sa šéfkou rezortu školstva stala vlani v septembri, po tom čo vystriedala na poste ministra Petra Plavčana. Ten po kritike pre rozdeľovanie eurofondov na výskum a inovácie abdikoval koncom augusta 2017 na svoju funkciu.