M. Lubyová: Výmena pár úradníkov nevyrieši problém čerpania eurofondov

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. októbra (TASR) – Kauza eurofondov na vedu a výskum bude mať aj ďalšie personálne dôsledky. Pripustila to dnes ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) počas diskusnej relácie RTVS Sobotné dialógy. Samotná výmena ľudí však podľa nej problém eurofondov nevyrieši. Ten je totiž komplexný a treba sa nad ním zamyslieť celospoločensky.Ministerka odmietla, že by Slovensko v dôsledku kauzy, ktorá pripravila o kreslo jej predchodcu Petra Plavčana (nominant SNS), prišlo o 32 miliónov eur v zmysle, že by niečo museli zaplatiť daňoví poplatníci. Krajine sa podľa nej len zníži o túto sumu celková alokácia, pričom problém vznikol ešte v roku 2014.uviedla Lubyová s tým, že najnovšie nastala výmena na pozícii generálneho sekretára služobného úradu ministerstva.opýtala sa.Ministerka sa nechcela vracať ku kauze svojho predchodcu s odôvodnením, že do nej nebola zapojená a jej úlohou je pozerať sa do budúcnosti. Zdôraznila, že eurofondy sú trvalý problém ministerstva aj Slovenska a ich čerpanie bolo vždy nízke.apelovala.kritizovala v relácii nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Zuzana Zimenová.upozornila.Ohľadom systémových dôsledkov, ktoré boli v súvislosti s eurofondovou kauzou vyvodené, Lubyová informovala, že bolo treba zvoliť dva rôzne spôsoby opatrení, nakoľko jeden z dotknutých operačných plánov je v gescii ministerstva školstva, druhý v gescii ministerstva práce. Preto boli vypracované dva akčné plány, pričom ich princípy sú rovnaké.priblížila ministerka školstva.