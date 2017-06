M. Ľupták: Návrh EÚ v oblasti dopravy je správny

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Brusel 1. júna (TASR) - Nový balík legislatívnych opatrení na modernizáciu európskej mobility a dopravy z dielne Európskej komisie je myslený správne a v prospech prepravcov a šoférov, ale je tu stále priestor na ďalšie diskusie. Uviedol pre TASR generálny riaditeľ spoločnosti Bring Trucking, a.s., Martin Ľupták.Šéf medzinárodnej kamiónovej spoločnosti so sídlom v Žiari nad Hronom, ktorá je s 300 kamiónmi a 500 zamestnancami druhou najväčšou prepravnou firmou na Slovensku, bol v Bruseli na pozvanie Výboru Európskeho parlamentu pre dopravu a cestovný ruch. Na pôde europarlamentu v stredu (31.5.) spolu s partnerom z Nórska (jediným akcionárom firmy je Nórska pošta) sledoval vystúpenie podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča, ktorý spolu s ďalšími kolegami z exekutívy EÚ pripravil balík ôsmich legislatívnych návrhov pre dopravu a mobilitu. Pozvanie do europarlamentu vybavil slovenský europoslanec Richard Sulík (SaS).Ľupták v rozhovore pre TASR pripomenul, že sa v tejto súvislosti v Bruseli stretol aj so slovenským eurokomisárom a ocenil, že tím, ktorý chystá túto legislatívu, je ochotný počúvať podnetom z terénu, čiže názory firiem, ktoré sú v tomto odvetví aktívne.skonštatoval Ľupták. Najmä pokiaľ ide o flexibilnejšie vnímanie pracovného času pre vodičov a zlepšenie ich sociálneho postavenia. Zároveň však dodal, že kamiónová doprava jektorý funguje od pondelka do nedele, a nie všetky navrhované predpisy celkom dobre vystihujú každodenné potreby a problémy vodičov a ich zamestnávateľov.Za veľký problém považuje skutočnosť, že niektoré európske predpisy si ešte niektoré krajiny upravujú po svojom, čím vzniká veľa nečakaných problémov.opísal situáciu Ľupták. Spresnil, že sa to týka napríklad návrhu EK na to, aby vodiči mali nárok na odpočinok mimo kabíny svojho vozidla. Tu ide podľa neho o "technický problém", ktorý platí pre všetky európske krajiny, lebo jednoducho nie je dosť parkovísk pre kamióny s motelmi, alebo inou možnosťou ubytovania šoférov, chýba širšia sieť.opísal situáciu Ľupták. Ocenil, že predpis eurokomisie má sociálnu dimenziu, keď hovorí, že šofér nesmie spať v kabíne, avšak nešpecifikuje sa, o aký typ ubytovania by malo ísť. Okrem toho pre mnohých šoférov vyvstane aj otázka zodpovednosti za prevážaný tovar, lebo vodič po opustení vozidla nemá istotu, že sa nič nestane, nie všetky parkoviská sú strážené.Ľupták pripomenul, že v súčasnosti najväčšie problémy majú európski a slovenskí prepravcovia s tým, že chýba jednotná a zjednodušená európska legislatíva, tak v technickej, ako aj v sociálnej oblasti. Každý členský štát EÚ si pravidlá vykladá po svojom a prepravcovia musia napríklad riešiť pokuty v Dánsku, ktoré má iný pohľad na kabotáž, ako susedné Nemecko. Neraz to znamená zháňať právnika, prekladateľa a takéto "stoja firmy cenný čas a peniaze.