M.MAĎARIČ: Fond na podporu umenia vyhlási nový projekt Mesto kultúry

Na snímke zľava predseda Rady Fondu na podporu umenia Peter Michalovič, minister kultúry SR Marek Maďarič a riaditeľ Fondu na podporu umenia Jozef Kovalčik. Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. septembra (TASR) – Slovensko bude mať od roku 2019 svoje Mesto kultúry. Ide o nový projekt Fondu na podporu umenia (FPU), ktorého cieľom je podporiť každoročne jedno mesto v rámci Slovenskej republiky, v ktorom sa bude po celý rok konať súbor umeleckých a kultúrnych aktivít, podujatí a prezentácií. Oznámil to dnes na tlačovej konferencii minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) a predstavitelia Fondu, ktorí prezentovali aj ďalšie priority a podpornú činnosť tejto kultúrnej inštitúcie na rok 2018.Minister informoval, že Fond môže v budúcom roku rátať s navýšením svojho rozpočtu o päť miliónov eur na celkom 20 miliónov eur. Zvýšenie prostriedkov o štvrtinu umožní doplniť podpornú činnosť FPU o nové programy a podprogramy, pričom jedným z nich bude práve projekt s pracovným názvom Mesto kultúrypriblížil Maďarič s tým, že to považuje za vynikajúcu myšlienku a je rád, že Fond sa rozhodol pre tento projekt.Riaditeľ FPU Jozef Kovalčik ozrejmil, že najväčšia časť z navýšených prostriedkov pôjde na projekt Mesto kultúry.vysvetlil. Snahou Fondu je, aby sa vo vybranom meste stala kultúra jadrom záujmu počas celého roka a aby pritom spolupracovalo so svojimi zriadenými inštitúciami, ale aj neziskovým sektorom.Výber Mesta kultúry má byť dvojkolový, prvé bude určené pre všetky mestá. Do druhého kola sa dostanú tri najlepšie projekty, ktoré Fond predstaví verejnosti. Medzi kritériami, ktoré bude zohľadňovať pri výbere víťazného projektu, bude aj udržateľnosť projektu a to, ako sa mesto dokáže vďaka nemu posunúť v kultúrnej oblasti.povedal riaditeľ Fondu.Fond na podporu umenia vstúpi v roku 2018 do tretieho roku svojej činnosti. Tento rok podporil v siedmich výzvach na základe odporúčania odborných komisií 2871 žiadostí celkovou sumou 14.610.628 eur. Miera úspešnosti projektov predstavovala takmer 64 percent. Maďarič dnes prezentoval aj priority ministerstva kultúry pre rok 2018 v činnosti Fondu, ktoré by sa mali realizovať v stanovenom percente projektov. Sú nimi Rok európskeho kultúrneho dedičstva vyhláseného Európskou komisiou, 100. výročie vzniku prvej Československej republiky a 50. výročie Pražskej jari a napokon i 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky.Samotný Fond si tiež stanovil svoje budúcoročné programové priority. Okrem podpory projektov zameraných na spoluprácu samosprávy a neziskového sektora sa chce zamerať aj na rozširovanie a kultivovanie publika vo všetkých oblastiach umenia a na tínedžerov. Zvýšený rozpočet tiež Fondu umožní zaradiť do podpornej činnosti nové programy a podprogramy. Predseda Rady Fondu na podporu umenia Peter Michalovič spresnil, že budú orientované na aktivity nezávislých hudobných organizácií, tvorbu a realizáciu dizajnu, medzinárodné prezentácie a mobility, kultúrno-vzdelávacie aktivity v oblasti umenia a tiež aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre a rezidenčných centier.