M. MAĎARIČ: Ľudí hlásajúcich extrémizmus treba zastaviť

Na snímke v pozadí vľavo predseda vlády SR Robert Fico a vpravo minister kultúry SR Marek Maďarič počas pietnej spomienky pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia pri Pamätníku obetiam holokaustu na Rybnom námestí 8. septembra 2017 v Bratislave. Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. septembra (TASR) – Je veľmi nebezpečné, že osoby, ktoré sa otvorene hlásia k myšlienkam extrémizmu, sú aj verejne a politicky činné. Po dnešnom pietnom akte kladenia vencov a kvetov k Pamätníku holokaustu v Bratislave pri príležitostí Dňa obetí holokaustu a rasového násilia to vyhlásil minister kultúry SR Marek Maďarič (Smer-SD).konštatoval Maďarič, ktorý zároveň dodal, že Slovensko čaká v blížiacich sa novembrových voľbách do vyšších územných celkov skúška.Veľvyslanec Štátu Izrael na Slovensku Zvi Aviner Vapni si myslí, že je možné, aby sa aj v súčasnosti znova objavila ideológia z minulosti.uviedol. Podľa neho by sme mali spomínať na obete holokaustu, pripomínať si, ako bola ľudskosť ponížená, a nakoniec zastaviť všetky ideológie. Odmietol, aby politicky činné osoby odporúčali Slovákom čítať knihu Protokoly sionských mudrcov, z ktorej vychádzali nacisti.Súhlasil s ním i riaditeľ Slovenského národného múzea-Múzea židovskej kultúry Pavol Mešťan.upozornil.Preživšia holokaustu, ktorá sa v roku 1936 narodila v Bratislave, no momentálne žije v Izraeli, Chava Schelach prišla počas neho z najbližšieho okruhu jej rodiny o 35 ľudí. Tí skončili v táboroch smrti a v plynových komorách Auschwitzu.zdôraznila vo svojom prejave.Nad podujatím prebral záštitu slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý však po kladení vencov odišiel pre pracovné povinnosti. Podujatia sa zúčastnil i exprezident Ivan Gašparovič, podpredseda Národnej rady SR Martin Glváč (Smer-SD), podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, štátny tajomník rezortu diplomacie Lukáš Parízek a mnohí ďalší.Vláda Slovenskej republiky (1939-1945) vydala 9. septembra 1941 Nariadenie o právnom postavení Židov, známe ako Židovský kódex. Išlo o súhrnné spracovanie právnych predpisov o spoločenskej a hospodárskej degradácii židovského obyvateľstva.Židovský kódex v 270 paragrafoch ustanovil na Slovensku osobitný právny režim občanov židovského vierovyznania, ktorí tak stratili občianske práva. O rok neskôr sa prikročilo k deportáciám židovských občanov do vyhladzovacích táborov. Nariadenie, nadväzujúce na dovtedy prijaté obmedzenia a zákazy, zásadne obmedzovalo občianske, náboženské a základné ľudské práva Židov. Židovský kódex, vypracovaný podľa nacistického vzoru, patril medzi najtvrdšie protižidovské právne opatrenia v Európe.